Splendido argento per Erica Cipressa al Gran Prix FIE di Torino

Gran Prix Fie di Fioretto – Torino. Erica Cipressa conquista la medaglia d’argento. La Moglianese sconfitta dalla campionessa del mondo Thibus.

TORINO – Si ferma solamente davanti alla campionessa del mondo in carica la splendida cavalcata di Erica Cipressa al Gran Prix FIE di Torino. Sulle pedane del Pala Alpitour la fiorettista moglianese ha conquistato la medaglia d’argento, il suo primo podio in un Gran Prix, le prove di Coppa del Mondo a punteggio maggiorato. 15-9 il punteggio di una finale che è restata in equilibrio nella prima frazione e che ha visto la francese Ysaora Thibus prendere il largo nella seconda.

Resta la grande prestazione dell’atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Il primo match di giornata l’ha vista contrapposta all’americana Sara Taffel, regolata con un netto 15-9. Il tabellone delle 32 ha proposto un derby con Martina Batini, conclusosi solo al minuto supplementare con il successo della fiorettista veneta per 14-13. Nelle 16 la cavalcata è proseguita con la vittoria per 15-7 sulla giovane americana Lauren Scruggs che aveva sorpreso nel match precedente una delle favorite, l’azzurra Alice Volpi. La certezza della medaglia è arrivata grazie al successo su un’altra giovane nordamericana, la canadese Jessica Guo, superata 15-10. La semifinale ha messo in scena un altro derby, vinto nettamente da Erica Cipressa su Camilla Mancini per 15-9.

Si sono fermate tutte nel tabellone delle 32 le altre quattro atlete venete in gara oggi, la padovana Matilde Molinari, la mestrina Martina Sinigalia, la trevigiana Elisabetta Bianchin e la noalese Martina Favaretto che hanno chiuso la gara rispettivamente al 28°, 26°, 22° e al 20° posto.

Nella gara maschile il successo è andato all’americano Gerek Meinhardt che ha beffato l’azzurro Filippo Macchi all’ultima stoccata. Terzo un altro azzurro, Daniele Garozzo. Buona la gara di Davide Filippi, l’atleta del Gruppo sportivo dell’Esercito che si allena alla Comini Padova è stato superato per 15-13 negli ottavi dal ceco Alexander Choupenitch, da quest’anno suo compagno di sala a Padova e terzo al termine della gara torinese.

GRAND PRIX FIORETTO FEMMINILE – Torino (ITA), 12 febbraio 2023



Finale

Thibus (Fra) b. Cipressa (ITA) 15-9

Semifinali

Cipressa (ITA) b. Mancini (ITA) 15-9

Thibus (Fra) b. Poloziuk (Ukr) 15-6

Quarti di finale

Cipressa (ITA) b. Guo (Can) 15-12

Mancini (ITA) b. Harvey (Can) 15-7

Thibus (Fra) b. Palumbo (ITA) 15-8

Poloziuk (Ukr) b. Kiefer (Usa) 15-11

Tabellone da 16

Cipressa (ITA) b. Scruggs (Usa) 15-7

Mancini (ITA) b. Ueno (Jpn) 15-14

Palumbo (ITA) b. Dubrovich (Usa) 12-7

Tabellone da 32

Scruggs (Usa) b. Volpi (ITA) 15-14

Cipressa (ITA) b. Batini (ITA) 14-13

Guo (Can) b. Molinari (ITA) 15-8

Mancini (ITA) b. Ebert (Ger) 15-8

Thibus (Fra) b. Calissi (ITA) 15-9

Dubrovich (Usa) b. Bianchin (ITA) 15-6

Palumbo (ITA) b. Choi (Kor) 15-10

Ranvier (Fra) b. Calvanese (ITA) 15-9

Tsuji (Jpn) b. Favaretto (ITA) 15-9

Kiefer (Usa) b. Sinigalia (ITA) 15-6

Tabellone da 64

Volpi (ITA) b. Lyczbinska (Pol) 15-8

Scruggs (Usa) b. Ferrari (ITA) 15-5

Batini (ITA) b. Synoradzka (Pol) 15-5

Cipressa (ITA) b. Taffel (Usa) 15-9

Guo (Can) b. Cristino (ITA) 15-7

Molinari (ITA) b. Patru (Fra) 10-9

Mancini (ITA) b. Tangherlini (ITA) 15-10

Calissi (ITA) b. Park (Kor) 15-11

Grandis (ITA) b. Blaze (Fra) 15-7

Bianchin (ITA) b. Breteau (Esp) 15-3

Palumbo (ITA) b. Chan (Hkg) 15-6

Calvanese (ITA) b. Wohlgemuth (Aut) 15-11

Favaretto (ITA) b. Marechal (Fra) 15-6

Sinigalia (ITA) b. Myroniuk (Ukr) 12-11

Classifica (176): 1. Ysaora Thibus (Fra), 2. Erica Cipressa (ITA), 3. Camilla Mancini (ITA),5. Lee Kiefer (Usa), 6. Eleanor Harvey (Can), 7. Francesca Palumbo (ITA), 8. Jessica Zi Jia Guo (Can).

Le altre italiane: 17. Alice Volpi, 20. Martina Favaretto, 21. Martina Batini, 22. Elisabetta Bianchin, 23. Matilde Calvanese, 25. Olga Calissi, 26. Martina Sinigalia, 28. Matilde Molinari, 31. Aurora Grandis, 40. Elena Tangherlini, 42. Carlotta Ferrari, 57. Anna Cristino, 67. Lucia Tortelotti, 78. Beatrice Monaco, 83. Giulia Amore, 97. Serena Rossini, 105. Benedetta Pantanetti.

GRAND PRIX FIORETTO MASCHILE – Torino (ITA), 12 febbraio 2023



Finale

Meinhardt (Usa) b. Macchi (ITA) 15-14

Semifinali

Macchi (ITA) b. Choupenitch (Cze) 15-11

Meinhardt (Usa) b. Garozzo (ITA) 15-14

Quarti di finale

Macchi (ITA) b. Foconi (ITA) 15-9

Garozzo (ITA) b. Lee (Kor) 15-6

Choupenitch (Cze) b. Pauty (Fra) 15-13

Meinhardt (Usa) b. Massialas (Usa) 15-12

Tabellone da 16

Foconi (ITA) b. Mepstead (Gbr) 15-4

Macchi (ITA) b. Chamley-Watson (Usa) 15-7

Choupenitch (Cze) b. Filippi (ITA) 15-13

Garozzo (ITA) b. Van Haaster (Can) 15-8

Tabellone da 32

Foconi (ITA) b. Davis (Gbr) 15-11

Macchi (ITA) b. Llavador (Esp) 15-10

Cheung (Hkg) b. Luperi (ITA) 15-13

Choupenitch (Cze) b. Ingargiola (ITA) 15-12

Filippi (ITA) b. Lefort (Fra) 15-13

Matsuyama (Jpn) b. Bianchi (ITA) 15-10

Garozzo (ITA) b. Kumbla (Usa) 15-11

Iimura (Jpn) b. Marini (ITA) 15-10

Tabellone da 64

Foconi (ITA) b. Rieger (Ger) 15-6

Mepstead (Gbr) b. Di Veroli (ITA) 15-14

Macchi (ITA) b. Breteau (Esp) 15-7

Luperi (ITA) b. Martini (ITA) 15-9

Choupenitch (Cze) b. Nista (ITA) 15-10

Ingargiola (ITA) b. Robson (Sgp) 15-12

Filippi (ITA) b. Suzumura (Jpn) 15-10

Lee (Kor) b. Avola (ITA) 15-8

Bianchi (ITA) b. Files (Cro) 15-11

Garozzo (ITA) b. Di Tommaso (ITA) 15-12

Marini (ITA) b. Pistorio (ITA) 15-11

Classifica (224): 1. Gerek Meinhardt (Usa), 2. Filippo Macchi (ITA), 3. Daniele Garozzo (ITA), 3. Alexander Choupenitch (Cze), 5. Alessio Foconi (ITA), 6. Alexandre Massialas (Usa), 7. Kwanghyn Lee (Kor), 8. Maxime Pauty (Fra)

Gli altri italiani: 16. Alessio Filippi, 17. Tommaso Marini, 23. Guillaume Bianchi, 26. Edoardo Luperi, 29. Francesco Ingargiola, 41. Tommaso Martini, 43. Giorgio Avola, 51. Damiano Di Veroli, 54. Lorenzo Nista, 59. Alessio Di Tommaso, 63. Federico Pistorio, 67. Raian Adoul, 74. Francesco Pio Iandolo, 75. Alessandro Paroli, 80. Damiano Rosatelli, 84. Giulio Lombardi, 161. Pietro Velluti, 188. Giuseppe Franzoni.