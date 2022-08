Spiedini di Frutta grigliata a ferragosto

A ferragosto si fanno le grigliate, si sa. La grigliata è il leitmotiv che accomuna ferragosto, da nord a sud, non credo ci sia una località in cui non si accendano le griglie e si festeggi in compagnia questa ricorrenza.

Ma perché grigliare solo carne o verdura?

Si può grigliare anche la frutta! E molto più velocemente del resto!

Possiamo usare gli spiedini di frutta come un fresco antipasto, o come un contorno dolce a fine grigliata. Vediamo come!

Ingredienti per 2 persone

1 nocepesca

1 fette di anguria spessa 2 cm

10 pomodorini piccadilly

1 mozzarella

Preparazione

Lavate la nocepesca e tagliatela a spicchi. Per una nocepesca fatene 8 spicchi.

Fate lo stesso per l’anguria. Una fetta spessa 2/3 centimetri e tagliatela a quadratoni. Condite la frutta come se steste facendo un pinzimonio per la grigliata, quindi con sale, olio e rosmarino.

Acceso il fuoco o la griglia, mettete gli spicchi di frutta sopra e lasciateli 3/4 minuti per lato, dipende quanto calda è la griglia. Importante è che giriate il pezzo di frutta non appena si fanno le tipiche righe bruciacchiate della griglia.

Oggi ho fatto questa ricetta utilizzando la bistecchiera in casa. Sulla bistecchiera cucinate l’anguria a fuoco alto per 4 minuti, mentre la pesca a fuoco basso lo stesso per 4 minuti per lato.

Fatto questo lasciate la frutta riposare e raffreddare.

Nel frattempo preparate la ricetta della riduzione di aceto balsamico o utilizzatene una salsa già pronta se l’avete in casa.

Lavate e tagliate a metà i pomodorini e a quadratoni anche la mozzarella. Ed ora pensate solo al montaggio degli spiedini.

Pezzetto di anguria, mozzarella, nocepesca e pomodorino.

E così finché non finite tutti i pezzetti.

Disposti gli spiedini sul piatto procedete a salarli e a condirli con la riduzione di aceto balsamico. Questa è stata la prima volta anche per me con l’anguria grigliata, e devo dire che dopo un primo attimo di perplessità mi è piaciuta. Ha un sapore che non saprei descrivervi, forse un retrogusto di zucchine grigliate, ma con la consistenza di un cetriolo. È da provare, e sicuramente la rifarò.

Alessandra Collodel