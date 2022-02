“Spesa S.o.s.tenibile”: cooperativa “Rosa blu” di Chirignago a servizio delle persone sole o in difficoltà

I ragazzi della cooperativa sociale “Rosa blu” al servizio della comunità: è stato infatti inaugurato ufficialmente in via Daino alla Gazzera, sede del Centro Diurno, “Spesa S.o.s.tenibile” il servizio di consegna gratuita a domicilio di generi alimentari.

“Il servizio ‘Spesa S.o.s.tenibile’ – ha ricordato l’assessore Venturini – è cofinanziato dal Comune di Venezia, con fondi del PonMetro, nell’ambito del progetto “Crowfunding civic”, che offre al Terzo settore uno strumento innovativo per poter realizzare proprie iniziative di inclusione sociale che abbiano trovato già, attraverso dei sostenitori, una parte di copertura economica.

Questo progetto della cooperativa ci piace particolarmente, perché permette ai suoi ospiti non solo di sentirsi parte attiva della comunità, ma anche di svolgere un servizio molto utile alle persone sole o in difficoltà, offrendo loro, oltre che un sostegno concreto, anche la possibilità di avere un po’ di compagnia.”

Il servizio è rivolto infatti alle persone sole ultra sessantacinquenni, o che abbiano comunque difficoltà ad uscire di casa. Chiamando il numero 351.7994293, dal lunedì al giovedì, tra le ore 10 e le 11.30, esse possono “ordinare” la spesa, che poi i ragazzi faranno, e porteranno subito a domicilio.

Si possono ordinare prodotti alimentari e di frutta e verdura, che saranno acquistati presso due esercizi commerciali locali. La spesa viene portata a casa in due giornate già fissate: il martedì mattina per quanto riguarda i prodotti da forno e gli altri alimentari, ed il giovedì per la frutta e la verdura.