Spesa mensile: a Venezia costa 100 euro in più del 2021. Indagine Adico

100 euro in più al mese rispetto al 2021, 56 euro in più in confronto allo scorso anno. Il caro-carrello – ovvero i rincari sui prodotti alimentari – si sta rilevando il vero incubo per le famiglie residenti nel comune di Venezia proprio quando sembrava evidente un’inversione di tendenza trainata dai ribassi sulle bollette.

VENEZIA – Adico ha analizzato l’impatto dell’inflazione sulla spesa mensile delle famiglie residenti in terraferma e in centro storico, elaborando i dati dell’Istat e del Comune. E i risultati sono eloquenti. Non solo. L’associazione presieduta da Carlo Garofolini ha anche lanciato un questionario legato proprio ai rincari sul carrello della spesa, scoprendo che circa metà delle famiglie veneziane ha cambiato le proprie abitudini negli acquisti per cercare il risparmio: meno prodotti dentro il carrello, caccia alle offerte e alle promozioni, oculata scelta del punto vendita dove comprare la merce, con un boom della spesa nei discount.

L’analisi parte dai dati Istat sulla spesa degli italiani ricalibrati sul territorio Veneziano. Qui nel 2021 le famiglie hanno sborsato per il carrello in media 423 euro al mese, euro più, euro meno. Per gli stessi prodotti lo scorso anno hanno pagato 567 euro, ovvero 56 euro di surplus rispetto all’anno precedente. Nei primi mesi del 2023, con i rincari a doppia cifra fra gli scaffali di supermercati, discount e negozi di vicinato, un carrello riempito con la stessa identica merce è costato in media 523 euro, 100 euro in più del 2021 e 56 più del 2022.

Particolarmente pesanti gli aumenti per pane e cereali (nel 2023 sono costati circa 20 euro in più al mese in confronto al 2021), latte formaggi e uova (più 17 euro), carni (più 16 euro) e verdure (più 15 euro). La spesa più consistente si conferma quella per la carne, con un esborso medio di 102 euro (2023) mentre al secondo posto si piazzano i prodotti immancabili sulle tavole dei veneziani, pane e cereali (92 euro).

In tale contesto si inserisce anche il questionario riservato dall’Adico ai propri soci (hanno partecipato 134 iscritti). Dalle risposte emerge che il 50% delle famiglie residenti nel capoluogo veneto ha dovuto cambiare la tipologia di spesa per affrontare i rincari e difendere il proprio potere d’acquisto. Quasi un nucleo su tre ha ridotto gli acquisti fra il 10 e il 25%. Un quarto del campione fa la spesa in discount ma un altro 37% si reca in più punti vendita per unire qualità e convenienza. Si scelgono sempre di più i marchi interni che garantiscono maggiori risparmi.

“Purtroppo non si vede la fine del tunnel inflazionistico – commenta il presidente di Adico, Carlo Garofolini -. È arrivata la tregua sul fronte delle bollette anche se in estate si prevedono nuovi rialzi, ma con tariffe sempre lontanissime rispetto al 2022. Il costo del carrello della spesa, invece, è superiore allo scorso anno come testimonia la nostra indagine e sinceramente non troviamo giustificazione a questi prezzi che ci sembrano figli più che altro di palesi speculazioni. Se poi vigliamo fare previsioni, temiamo che ci saranno già da questo mese grandi rincari su frutta e verdura questa volta determinati da problemi reali, come il maltempo che ha flagellato la Sicilia e soprattutto l’Emilia Romagna dalla quale provengono molti prodotti della terra. Le famiglie sono allo stremo. E sono brave a ingegnarsi per difendere il proprio potere d’acquisto. Purtroppo è giusto ridurre le quantità e la tipologia di prodotto ma notiamo che i rincari più consistenti sono su prodotti indispensabili, come uova, latte, oli, pane e cereali. Consigliamo anche noi di puntare sulle promozioni e sui prodotti a marchio interno. Invitiamo le famiglie a eliminare i prodotti superflui e non necessari e a comprare in più punti vendita. Se individuate anomalie sulla formazione dei prezzi, vi invitiamo a segnalarle anche attraverso la nostra pagina Facebook”.