Speranzon. Flashmob di Fratelli d’Italia davanti uffici di Agenzia delle Entrate a Marghera

Economia – Speranzon (FDI): “Flashmob di Fratelli d’Italia contro la decisione del Governo di continuare la riscossione dei dovuti a partite Iva e imprese: il governo insiste con la carneficina” “Questa mattina, davanti agli uffici dell’Agenzia delle Entrate a Marghera, con una delegazione di Fratelli d’Italia, in rappresentanza di tutto il partito, con il Coordinatore regionale del partito, nonché senatore, Luca de Carlo ci siamo ritrovati per un flash mob di protesta contro la decisione del Governo di continuare nella riscossione dei dovuti a partite Iva e imprese”. Lo rende noto il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Veneto Raffaele Speranzon che spiega: “Abbiamo scelto il capoluogo della regione, Venezia, per portare le istanze di tutto il tessuto imprenditoriale e delle partite Iva del Veneto: se durante l’estate alcuni settori hanno vissuto una tiepida ripresa, ora siamo nuovamente in un periodo di profonda crisi. In questo momento, è già faticoso sopravvivere a una crisi lacerante

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti