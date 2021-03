Speranzon (FdI). Scuole paritarie ignorate dal Decreto Sostegni.

Scuole paritarie ignorate dal Decreto Sostegni. Speranzon (FdI): “Decisione

inaccettabile. Presa di posizione puramente ideologica”

“È inaccettabile che il Governo Draghi nel Decreto Sostegni abbia ignorato il destino

della scuole paritarie: parliamo di realtà che servono oltre il 10% degli alunni del

sistema scolastico nazionale, e per quanto riguarda le scuole dell’infanzia arrivano a

coprire più del 70% della necessità nazionale. Credo che solo una presa di posizione

ideologica contro il mondo delle scuole non statali possa aver portato a una simile

decisione”: il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Raffaele Speranzon

analizza così la scelta nazionale in tema di sostegno al mondo scolastico in questo

momento emergenziale.

“La Regione Veneto è da sempre vicina al mondo delle scuole paritarie: nel 2020, sono

stati erogati contributi regionali per il loro funzionamento pari a oltre 30 milioni di

euro, a cui si è aggiunto il contributo straordinario di 4,5 milioni per fronteggiare

l’emergenza Covid”, sottolinea Speranzon. “Riteniamo le scuole paritarie componenti

fondamentali del sistema dell’istruzione, educazione e formazione italiano, visto

anche come quasi il 40% dei bambini in Veneto frequenti nidi o materne non statali;

evidentemente, l’ideologia di sinistra di Pd e 5 Stelle ha avuto la meglio sui reali

bisogni dei territori e dei cittadini. Probabilmente questo è sfuggito agli alleati del

centrodestra che, in Regione e a livello nazionale, ci sono sempre stati a fianco su

questo tema”.

“Grazie all’impegno del nostro assessore Elena Donazzan, della questione sarà

investita anche la Commissione delle Regioni e delle Province autonome per portare

la questione al tavolo di confronto con il Governo”, conclude Speranzon. “Fratelli

d’Italia si batterà affinché il decreto venga modificato, assegnando anche alle scuole

paritarie i fondi per superare questa emergenza: non si tratta di assistenzialismo, ma di garantire alle famiglie un servizio fondamentale per la crescita educativa e sociale

dei nostri bambini”.

Raffaele Speranzon

Capogruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consiglio Regionale del Veneto

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti