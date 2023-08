Speedline: una grande festa per la soluzione della vertenza

Si è svolta ieri sera, una festa per condividere, tra lavoratori con le loro famiglie, sindacati e istituzioni, un momento di gioia per la conclusione della vertenza Speedline.

Santa Maria di Sala – La cena, per 350 persone, preparata dagli stessi lavoratori, con pasta, porchetta, tramezzini, e molto altro, ha visto la partecipazione dei lavoratori, delle loro famiglie ma anche di tanti amici e gente comune, che hanno voluto condividere la gioia dei dipendenti.

Sul palco, allestito a Tabina, sede della società, sono intervenuti anche i sindaci di S. Maria di Sala Natascia Rocchi e di Mirano Tiziano Baggio, comuni che hanno combattuto fin dall’inizio a fianco dei lavoratori.

Il sì unanime dell’assemblea dei lavoratori all’accordo per il salvataggio dell’azienda, ha risolto in questi giorni la vertenza della Speedline, l’azienda che a Santa Maria di Sala produce cerchi in lega per auto di alta gamma.

Nei giorni scorsi era stata raggiunta l’intesa al Ministero delle Imprese, per cui il nuovo investitore, il fondo tedesco Callista, si impegna a mantenere la piena occupazione per 24 mesi, fissando l’obiettivo occupazionale, a regime, di 300 lavoratori.

“Anche le vertenze più complicate hanno una via d’uscita – ha scritto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia – che si può trovare solo quando tutte le persone hanno lo stesso obiettivo e uniscono le forze per raggiungerlo. In tal senso la vicenda di Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia) è un ottimo esempio. Da una situazione di crisi, oggi possiamo affermare che azienda e lavoratori ne escono rafforzati, uniti negli intenti e nello scopo di rilanciare l’azienda, offrendo una prospettiva di sviluppo anche al territorio. Per tutto questo è giusto che lavoratrici e lavoratori abbiamo deciso di festeggiare la conclusione positiva della vertenza che ha permesso il salvataggio dello stabilimento di Santa Maria di Sala”.

Il Presidente Zaia, che è stato invitato dai lavoratori della Speedline alla festa voluta per celebrare la sottoscrizione dell’accordo tra il Gruppo Ronal e il Fondo Callista, si è scusato per non poter essere presente ai festeggiamenti di ieri sera: “Purtroppo non potrò essere presente ma lo sarò con il cuore, Ciò che posso assicurare è che i lavoratori non saranno mai abbandonati e che la Regione continuerà a monitorare, assieme al Ministero, gli impegni assunti dalle aziende. Sono certo che ci sono concrete prospettive di crescita dato che Speedline rientra nella filiera dell’automotive, strategica, tanto a livello regionale quanto nazionale. Ciò su cui la nuova proprietà potrà contare è un organico di persone altamente formate, che hanno dimostrato in questi due anni di crisi di sapersi mettere in gioco ed impegnarsi a fondo, anima e corpo, per far sì che la loro realtà aziendale fosse salvata e i loro posti di lavoro mantenuti. Un plauso a tutti loro, come alle parti sindacali, che insieme alle strutture regionali e all’assessore Donazzan hanno contribuito ad arrivare ad un salvataggio che ci rende tutti orgogliosi. E che vale la pena festeggiare” ha concluso Luca Zaia.

Nei mesi difficili della trattativa, anche il Patriarca Francesco Moraglia, si era impegnato, intervenendo anche ad un incontro ed era stato invitato alla festa. “Carissimi Amici, ringrazio per il gradito invito ma, in questi giorni sono a Lisbona con Papa Francesco e 800 giovani della diocesi di Venezia che partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù. Desidero farmi presente con questo breve saluto confermandovi, ancora una volta, la mia vicinanza – ha scritto il Patriarca di Venezia -Ringrazio tutti coloro che si sono spesi ed impegnati per giungere a questa positiva soluzione, auguro a Voi e alle Vostre famiglie serenità, pace e, naturalmente, anche una buona festa”.