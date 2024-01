Sotto la notte stellata di Van Gogh a Milano (e in altre città)

Hai mai sognato di entrare in un quadro di Van Gogh? Ora puoi farlo, grazie all’esperienza immersiva itinerante, che dal 2017 ha conquistato oltre 5 milioni di visitatori, tra America, Europa e Asia!

L’esperienza immersiva Van Gogh: The Immersive Experience porta i visitatori di tutte le età nel mondo del pittore olandese, attraverso proiezioni, strumenti digitali e persino realtà virtuale. Tra girasoli, campi di grano e cieli stellati, ad accogliere il visitatore nella sala principale c’è un vero e proprio spettacolo digitale a 360 gradi: sessanta proiettori danno vita a 350 suoi capolavori, per un totale di mille metri quadrati di immagini che si riversano su pavimento e pareti.

Altro spazio è riservato alla ricostruzione della celebre Camera da letto del pittore, che gli spettatori possono ammirare e fotografare. Infine, nella zona Colora e pubblica una postazione per la realtà virtuale permette di vivere un giorno nella vita del maestro, mentre chiunque può cimentarsi nella realizzazione di un proprio capolavoro.

Attualmente ospitata in Italia, a Milano, negli immensi spazi dell’ex scalo ferroviario di via Farini, la mostra con esperienza immersiva di Van Gogh è replicata in moltissime altre città al mondo.