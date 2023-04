Sostenibilità. Commissione Trasporti UE in Liguria e Toscana

Una delegazione della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN), guidata dalla presidente Karima Delli (Verdi/ALE, FR), ha visitato i capoluoghi di Liguria e Toscana per fare il punto sullo sviluppo dei progetti di rilevanza europea che riguardano le due regioni.

GENOVA/FIRENZE – L’Unione Europea sta costruendo una rete di trasporto multimodale su tutto il suo territorio – rete transeuropea di trasporto TEN-T – per sostenere l’economia europea, fornire mobilità alle persone e alle merci e garantire la connettività di tutte le regioni, limitando al contempo gli impatti negativi sul clima e sull’ambiente. La visita ha consentito agli eurodeputati del settore dei trasporti di verificare sul campo la situazione dei progetti infrastrutturali nelle aree coinvolte e di contribuire al lavoro sull’aggiornamento delle norme TEN-T.

La delegazione, composta da dieci membri, ha visitato nei primi due giorni Genova, concentrandosi sulle sue principali sfide infrastrutturali e sul rapporto tra la città, l’Europa e il resto del Mediterraneo in un’ottica di sviluppo sostenibile e di interconnessione tra modelli di viabilità e tra cittadini e sistemi di trasporto. In particolare, i deputati hanno visitato il progetto del Terzo Valico di Giovi e il porto del capoluogo ligure, vertice meridionale del corridoio della rete di trasporto transeuropea Reno-Alpi, che collega Genova ai principali porti del Mare del Nord in Belgio e nei Paesi Bassi.

“Il porto di Genova – ha dichiarato Delli al termine della visita in Liguria – non è solo un porto merci e passeggeri ma un punto di connessione tra culture. Questa città è veramente impressionante: è la porta del sud dell’Europa e deve farsi anche portavoce delle ambizioni europee dal punto di vista climatico e dell’equità sociale e soprattutto per quanto concerne un’apertura verso il Mar Mediterraneo“.

Gli eurodeputati si sono quindi recati a Pistoia, allo stabilimento ferroviario Hitachi, che produce treni innovativi ad alta velocità, e all’aeroporto di Firenze, affrontando i temi dell’intermodalità, della sostenibilità e della decarbonizzazione su terra e aria e dell’impatto del turismo sulle città e i sistemi di trasporto.



“Siamo nell’aeroporto di una delle più belle città del mondo – ha sottolineato la presidente della commissione TRAN da Firenze – e quindi non possiamo non interessarci anche al ruolo dello scalo nella gestione del turismo. Siamo la commissione della mobilità e la mobilità dev’essere durabile e accessibile. Su questi aspetti Firenze deve dimostrare di essere sinonimo di futuro”.

Hanno partecipato alla missione altri nove eurodeputati: Marian Jean Marinescu (PPE, RO), Massimiliano Salini (PPE, IT), Josianne Cutajar (S&D, MT), José Ramón Bauzá Díaz (Renew, ES), Nicola Danti (Renew, IT), Bergur Løkke Rasmussen (Renew, DK), Marco Campomenosi (ID, IT), Carlo Fidanza (ECR, IT) e Roberts Zile (ECR, LV).