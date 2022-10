Sostenibilità ambientale nelle Pubbliche Amministrazioni: sfida accettata!

Finalmente la sostenibilità ambientale nelle Pubbliche Amministrazioni è sempre più al centro delle politiche e degli interventi in diversi Comuni. Un punto di partenza fondamentale per realizzare uno sviluppo sostenibile diffuso in tutto il Paese e in linea con l’Agenda 2030 stilata dall’Onu.

I propositi non saranno facili da realizzare e tutte le Amministrazioni, se vorranno contribuire alla realizzazione di piani sostenibili, dovranno tenere conto necessariamente di investimenti e interventi che possano accompagnare i Comuni e le Province verso una transizione energetica sostenibile, implementando corpose modifiche ai classici ed obsoleti modelli di business, salvaguardando eventuali impatti sociali.



Pronti a raccogliere la sfida alla sostenibilità

Come ha sottolineato anche Mario Conte (Sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto) nel corso di una nostra precedente intervista, Venezia è capitale della sostenibilità mondiale, mentre Treviso per il secondo anno consecutivo è tra le 10 città migliori d’Europa da un punto di vista delle Politiche ambientali.

Il tema della sostenibilità viene discusso ed abbracciato da oltre dieci anni nei Comuni e nelle Province del Veneto, quindi le tematiche, le metodologie e gli approcci necessari allo sviluppo dell’Agenda ONU 2030 sono ben conosciute da chi li deve mettere in pratica.

La sostenibilità è ormai una tematica all’ordine del giorno: l’integrazione di politiche legate allo sviluppo sostenibile,alla trasformazione energetica e alla mobilità nelle strategie amministrative e di business ha fatto un enorme salto dalle valenze green negli ultimi anni.



L’Agenda ONU 2030

La famosa Agenda ONU 2030 rappresenta il quadro generale di riferimento da seguire per uno sviluppo sostenibile della crescita delle comunità e il miglioramento della vita dei cittadini.

Ogni istituzione politica e Pubblica Amministrazione è chiamata quindi ad operare secondo dettami eco-sostenibili che possano generare società inclusive, sicure ed eque.