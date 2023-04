Sostenibilità, a Jesolo tre nuove piste ciclabili

Cantiere imminente in via Ca’ Gamba, in corso la fase di gara per viale Oriente, approvato ieri il progetto esecutivo per via Trinchet.

JESOLO – Jesolo sempre più a misura di due ruote. L’amministrazione comunale ha approvato con specifica delibera di giunta il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Trinchet. La delibera approvata dalla giunta fissa il quadro economico del progetto che comporterà una spesa complessiva di 1.300.000 euro, di cui 1.182.300 euro derivanti da contributo europeo PNRR. Il tracciato avrà una lunghezza di circa un chilometro e garantirà il doppio senso di marcia. Partirà dall’intersezione di via Trinchet con la strada provinciale 42 “jesolana” per arrivare nel cuore di Ca’ Fornera. I lavori richiederanno il parziale tombamento dei fossati che costeggiano la carreggiata stradale su cui sarà passerà il sedime della pista e lo spostamento o interramento di alcune reti di servizi che forniscono le utenze della zona.

I fondi europei rientrano nel più ampio finanziamento da 5 milioni di euro concesso al Comune di Jesolo nell’ambito del progetto “Next Generation UE” che contribuiscono a sostenere anche i lavori per altre due piste ciclabili, quella di via Ca’ Gamba e quella di viale Oriente.

Per quanto riguarda l’opera di via Ca’ Gamba, l’amministrazione ha da poco sottoscritto il contratto con la ditta appaltante e questo sblocca l’avvio del cantiere che sarà imminente. La realizzazione della ciclabile comporterà una spesa complessiva di 3.300.000 euro di cui 2.854.580 euro sostenuti con fondi PNRR. Prossimo anche l’avvio dei lavori per la ciclabile di viale Oriente, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta alcune settimane fa e ora è in corso la gara in Città Metropolitana per l’aggiudicazione dell’intervento. In questo caso il costo sarà di 1.345.000 euro di cui 963.120 euro derivanti da contributo europeo. La nuova pista ciclabile di viale Oriente si estenderà da piazza Torino fino alla frazione di Cortellazzo per una lunghezza che supererà i 4 chilometri. Si tratta di uno dei nuovi percorsi di cui potrà disporre la città, cui farà seguito la realizzazione di una nuova pista di circa 1 chilometro proprio in via Trinchet che andrà a collegare il centro storico alla località di Ca’ Fornera e quindi al percorso ciclopedonale già esistente lungo il fiume Piave.

“Quelli che stanno per partire sono tre cantieri di importanza cruciale per Jesolo, prima di tutto perché rispondono a esigenze che i cittadini manifestano da lungo tempo e ci consentiranno di mettere a loro disposizione delle piste dove circolare in sicurezza, e in secondo luogo perché queste tre ciclabili faranno compiere un salto in avanti alla città dal punto di vista dell’offerta turistica – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Perazzolo –. Ogni nuova pista ciclabile, infatti, va vista come una porta ulteriore sul territorio. Chi vive a Jesolo potrà utilizzarle per ogni sua esigenza, chi invece visita la nostra città come ospite potrà raggiungere anche angoli oggi fuori dai grandi flussi turistici ma ricchi di fascino. Si tratta insomma di leve importanti di cui, non va dimenticato, riusciremo a disporre a costi estremamente ridotti grazie al fatto di essere riusciti a intercettare fondi europei. Ringraziamo, quindi, l’ufficio lavori pubblici per il lavoro svolto perché il PNRR impone tempistiche strette che vanno rispettate per non perdere i finanziamenti”.