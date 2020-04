SOSTENIAMOCASIER Ai buoni spesa si aggiungono i pranzi cucinati dall’Osteria alla Sicilia Casa Vian

Non solo buoni spesa. L’amministrazione comunale, il sindaco Renzo Carraretto e tutti gli assessori si sono impegnati fin dai primi giorni per creare una rete di solidarietà tra la cittadinanza di Casier, affinché nessuno resti indietro o in difficoltà.

Sono già parecchi gli esercenti e i cittadini che hanno risposto all’appello, di cui il sindaco parlerà nei prossimi giorni. Intanto, l’Osteria alla Sicilia Casa Vian, ha messo a disposizione 120 piatti di lasagne e 60 di carne mista da consegnare a domicilio.

Renzo Carraretto è un sindaco orgoglioso dei suoi concittadini: “Grazie di cuore alla generosità di Casa Vian. Sono felice di vedere come tutti stiano collaborando per il bene comune. L’amministrazione sta lavorando a 360 gradi, abbiamo avviato subito quella che io chiamo complicità tra cittadini e rispondono tutti. I supermercati e i ristoratori si stanno adoperando per dare servizi a domicilio. È meraviglioso. Qui, con le dovute precauzioni, regna uno spirito di comunità e aiuto reciproco che deve rendere ognuno di noi orgoglioso di vivere a Casier”.

Per poter accedere alla consegna dei pasti gratuiti offerti dall’Osteria Alla Sicilia Casa Vian, l’amministrazione comunale invita i nuclei familiari più esposti agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 a presentare idonea domanda all’Ufficio Servizi Sociali del Comune compilando l’apposito modulo e trasmettendolo all’indirizzo e-mail [email protected]

La quantità di pasti che potranno essere consegnati e l’eventuale ripetibilità degli stessi sono subordinate al numero di richieste che perverranno. I cittadini che avessero bisogno d’informazioni, possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali al numero 0422.383471.

Commenta la news

commenti