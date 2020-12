Sorpreso dalla Polizia locale con cinque dosi di eroina e cocaina nel parcheggio di via Ca’ Marcello a Mestre, denunciato un giovane di Pordenone

La Polizia locale ha denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 25enne di Pordenone dopo averlo sorpreso in possesso di cinque dosi di eroina e cocaina nel parcheggio di via Ca’ Marcello, a Mestre. Martedì pomeriggio gli agenti del Nucleo Cinofilo e del Nucleo di Pronto Impiego, giunti sul posto a seguito di una segnalazione, sono intervenuti dai diversi ingressi del parcheggio cogliendo di sorpresa il sospetto pusher che ha tentato, invano, di disfarsi dello stupefacente gettandolo a terra sotto i veicoli parcheggiati.

Il giovane, con precedenti specifici per spaccio, è stato denunciato e sanzionato con 450 euro per la violazione al Regolamento comunale, notificato anche il daspo urbano per 48 ore. Il parcheggio in via Ca’ Marcello continuerà a essere oggetto di controlli e pattugliamenti da parte della Polizia locale.

