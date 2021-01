Sorgerà a Tokyo l’edificio in legno più alto di tutto il Giappone

Un progetto estremamente innovativo e futuristico sta per fare la sua comparsa a Tokyo e muterà lo skyline cittadino nipponico per sempre. Si tratta della costruzione del più alto edificio di tutto lo stato del Sol Levante realizzato in legno, i cui lavori inizieranno nel 2023 e sarà portato a compimento nel 2025, un paio di anni dopo.

Mitsui Fudosan e Takenaka Corporation sono le due aziende che stanno dietro questo incredibile progetto green oriented che porterà alla realizzazione di un edificio con 17 piani, alto ben 70 metri e con una superficie di 26 mila metri quadrati. Le aziende sono in prima linea nella protezione delle foreste e per l’uso efficace del legname; proprio per questo si prevede l’utilizzo di legno proveniente solo da selezionate zone di proprietà come le foreste di Hokkaido, certificate SGEC.

L’idea che sta alla base di questo progetto strizza l’occhio all’eco-sostenibilità poiché punta a creare un circolo virtuoso e sostenibile sia dal punto di vista economico sia considerando l’aspetto ambientale; se paragonato ad altri normali edifici della medesima dimensione ma realizzati in acciaio, infatti, questa nuova struttura già solo in fase di costruzione si prevede possa limitare del 20% le emissioni di CO2. Un risultato importante a tutela del nostro pianeta e un progetto dal grandissimo valore architettonico e urbanistico.

