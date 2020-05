Sono nati i pulcini donati al Presidente Zaia da Damiano, giovanissimo allevatore.

Tra i tanti disegni, alcuni contenenti anche piccole donazioni in denaro fatte da bambini veneti e inviati al Presidente Zaia in questo periodo di lotta al Coronavirus, Damiano, un bambino di 11 anni di Villa del Conte (Padova), a inizio aprile aveva regalato alla Regione Veneto 25 uova con le istruzioni per fecondarle e far nascere i pulcini. Il bambino è stato invitato alla conferenza stampa che il governatore del Veneto Luca Zaia tiene ogni giorno nella sede di Marghera della Protezione Civile, per spiegare la sua passione. Il bambino non si è limitato a regalare le uova feconde ma ha allegato anche le istruzioni per l’uso dell’allevamento!

“Ho diversi pollai che contengono galline padovane, olandesi nane collo oro, bantam, ovaiole ecc. è una mia passione”– ha detto quando è stato presentato alla conferenza stampa in occasione della nascita dei primi pulcini.

E allora ecco le istruzioni di Damiano: “L’incubazione dura 21 giorni. Le uova non devono essere più vecchie di 14 giorni, se ti vengono spedite in un cartone scartale dal pacco e lasciale a temperatura ambiente per un giorno. Poi incubale in una 24 Borotto automatica!!! (è la marca più buona che conosco), la temperatura mettila a 37.8 e riempi una vaschetta d’ acqua (non aprire mai l’incubatrice). Dopo una settimana sposta le uova, quelle al centro mettile ai lati e viceversa. Dopo un’altra settimana rimettile come erano prima ai propri posti. Il 18° giorno mettile sulla griglia di schiusa e quindi togli il porta uova. Prima di toglierlo metti le uova su dei porta uova (fai piano perchè sennò potresti uccidere il pulcino) Dopo due ore metti la temperatura a 37.4 e riempi la seconda vaschetta (fallo possibilmente alla mattina). Poi alla sera apri l’ incubatrice e gira tutte le uova con la mano, poi lo rifai alla mattina e così via finché non nascono i pulcini.

Il pulcino nasce tutto bagnato quindi non aprire mai l’ incubatrice. Quando il piumino si asciuga (24 ore) toglilo dall’incubatrice e mettilo sotto una chioccia artificiale (aspetta almeno che i pulcini siano 2-3, se vedi che il pulcino è ancora dentro l’uovo dopo 15-20 ore dagli una mano ad uscire. In teoria un pulcino ci mette dalle 10 alle 20 ore per schiudersi).Quando li metti sotto la chioccia artificiale bagna il becco di acqua (l’acqua deve avere le medicine) e poi sul mangiare per lui apposta e poi mettilo sotto la chioccia artificiale. Poi lasciali là per un mese e una settimana, la prima settimana metti gli degli stracci e fagli delle pieghe cosí i pulcini non fanno la spaccata ed eviti di ucciderli. Dopo quella settimana mettici tranquillamente dei giornali. Poi li puoi mettere fuori ma sempre un pó al riparo per due settimane. Dopo gli fai un pollaio o lo compri

Vedrai dopo 6-8 mesi faranno le uova… le prime 30 non sono feconde poi se vuoi incubi con lo stesso metodo”. Grazie Damiano!

Silvia Moscati

