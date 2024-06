Solidarietà per Patriciello – la dichiarazione del Ministro della Cultura

La dichiarazione del Ministro della cultura per le ennesime minacce che ha subito padre Patriciello.

ROMA – Nuove intimidazioni avvenute ai danni di don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Il suocero del boss Domenico Ciccarelli, il 74enne Vittorio De Luca, ha tentato di avvicinarsi al parroco domenica scorsa al termine della messa, armato di un coltello che gli fuoriusciva dalla tasca. Vittorio De Luca non ha fatto in tempo ad avvicinarsi che gli agenti della scorta lo hanno bloccato e subito allontanato. Il suocero del boss è stato denunciato per possesso di arma da taglio. Il 74enne è affetto da uno stato di salute psicologica precaria e già si era reso protagonista di atti simili in passato.

“Tutta la mia solidarietà e vicinanza per il gravissimo atto intimidatorio di cui è stato vittima padre Maurizio Patriciello, una persona che opera quotidianamente accanto agli emarginati e ai più deboli: un eroe dei nostri tempi che tutti abbiamo il compito di proteggere e aiutare nella sua attività costante contro l’illegalità diffusa e la criminalità in un territorio in cui il governo è impegnato in un’operazione di risanamento ambientale e culturale mai avviata nel passato”.

Queste le parole del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che esprime le sue considerazioni dopo l’accaduto al padre anticamorra. Patriciello è stato ancora vittima di atti intimidatori, questa volta la minaccia è stata armata.

Certamente l’accaduto a don Maurizio Patriciello ci impone una riflessione sulla sicurezza di questa persona impegnatissima al giorno d’oggi.

