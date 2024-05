Solidarietà in campo: a sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica

ZELARINO – Venerdì 3 maggio 2024 alle ore 10:00, presso lo Stadio Comunale Zelarino a Venezia, scenderanno in campo la squadra Leo-Lions e la Nazionale Italiana Non Profit per una partita solidale a sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Venezia, Le Città in Festa, dal CONI Comitato Regionale Veneto, ADMO Veneto, AIDO Provincia di Venezia, Avis Provinciale di Venezia e Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia, promette di unire lo spirito competitivo dello sport con la generosità e la solidarietà.

Il Leo Club Italia, l’Associazione giovanile del Lions Club International, ha lanciato per il biennio 2023/2025 il tema di sensibilizzazione “Take A Breath – Il tempo di un respiro”. L’obiettivo è chiaro: accendere l’attenzione sull’importanza di sostenere le persone affette da fibrosi cistica. In collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica, il Leo Club Italia sta promuovendo attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Le squadre

I giovani Leo-Lions sfideranno una squadra altrettanto eccezionale: la Nazionale Italiana Non Profit. Quest’ultima è composta da volontari, ex calciatori e personaggi noti del mondo del calcio, tutti uniti dalla volontà di fare del bene attraverso lo sport. Capitanati da Giuseppe Colucci, la squadra include nomi come Cristian Abbiati, Jeda, Luca Catacchini, Luca Ceccarelli, Neto, Reginaldo, Roberto Breda, Simone Rizzato, Marco Bernacci cui si aggiungono Carlos Kajan, Daniele Gastaldello, Francesco Parravicini, Domenico Maietta, Francesco (Ciccio) Cosenza, Giovanni Califano, Alessandro Bastrini, Mattia Collauto e Stefan Schwoch, vera bandiera del calcio lagunare. Ad allenarli, un grande del calcio italiano, Evaristo Beccalossi, che si è distinto anche come allenatore e ora come figura di spicco nel giornalismo sportivo.

La Nazionale Italiana Non Profit non è solo un gruppo di calciatori, ma un insieme di 19 Associazioni Non Profit, ciascuna rappresentata sulla maglia dei giocatori. Tra queste, ci sono realtà come SOS Villaggi dei Bambini, Plastic Free, Oxfam Italia, e molte altre. Main sponsor della squadra è TrustMeUp, una piattaforma innovativa che sostiene attivamente le organizzazioni Non Profit.

La squadra Leo -Lions sarà, invece, capitanata dal Presidente di Leo Club Italia, Riccardo Leonesi e con lui scenderanno in campo Michelangelo Papini, Fabio Raschillà, Fabrizio Pozzi, Umberto Arrisio, Elena Cecconi, Giulio Bico, Edoardo Giordano, Alan Vincenzo Vicino, Simone Guidotti, Federico Nasi, Lorenzo Prati, Amedeo Arrisio e Andrea Silba. Commissario Tecnico per l’occasione, il Vice Presidente di Leo Club Italia, Mattia Lattanzi.

Veronica Cannucci, Coordinatore Tema di Sensibilizzazione Nazionale del Leo Club Italia, sottolinea l’importanza di eventi come questo nell’accendere l’attenzione dell’opinione pubblica su questioni cruciali come la fibrosi cistica. Il supporto del Distretto Leo 108 Ta3 e della Fondazione Lions Clubs Per la Solidarietà del Distretto Lions 108 A ETS è fondamentale per il successo dell’iniziativa.

Il sostegno della comunità è essenziale per il successo di eventi di questo genere. Oltre alle organizzazioni già menzionate, partner come ADMO Veneto, AIDO Provinciale Venezia, AVIS Provinciale di Venezia e Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia contribuiscono alla realizzazione di questo evento.

Inoltre, l’evento non si limita alla sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, ma offre anche servizi come screening diabetologici e promozione della donazione di sangue e organi.