Sks365 (Planetwin) lancia Planetwin365.news e avvia campagna pubblicitaria online con la Fiorentina

PlanetPay365, nel dicembre 2021, è diventato Official Partner della Fiorentina. Da questa partnership parte la nuovissima campagna di Planet Entertainment realizzata insieme alla squadra viola per la piattaforma Planetwin365.news, divisione di intrattenimento dell’azienda che opera, da decenni, nell’azzardo.

Foto della campagna pubblicitaria PlanetPay365

Sono tre i video promozionali che vedono protagonisti alcuni giocatori della Fiorentina come testimonial di PlanetPay365, che punta a espandere il proprio business e il proprio marchio in Toscana. Planetwin365 fa parte di un gruppo maltese (SKS365) che conta milioni di utenti registrati. Leader delle scommesse dal 2009, la società ha allargato i suoi orizzonti con la nuova divisione Planet Entertainment e con la piattaforma multiservizi PlanetPay365, proprio questa di cui stiamo parlando. La missione, infatti, di questa piattaforma è quella di fornire soluzioni multifunzionali e tecnologiche di rapido consumo: dalle ricariche alle bollette, dagli abbonamenti agli accordi con TicketOne, dalla PayTV allo streaming fino alla gestione dei conti gioco.

Planetwin, recensione alla mano da consultare, sembra essere uno dei principali operatori al mondo e la recensione degli esperti che va per la maggiore, infatti, conferma la qualità del lavoro svolto negli ultimi 10 anni, anni in cui l’azienda ha allargato i propri orizzonti nell’intrattenimento in generale e non solo nel campo delle scommesse. Questa attenzione nei confronti dell’intrattenimento, quindi, in un momento in cui le persone stanno ricominciando a vivere, andando a teatro e vivendo i concerti, ci sembra una bellissima idea.



Planetwin365 mobile: le app di scommesse sono il futuro?

Quando si parla di siti scommesse non si può non pensare a quanto sia cambiato il modo di vedere all’azzardo degli italiani e in un paese come il nostro in cui la regolamentazione degli operatori è molto severa, è anche bello vedere come le nuove piattaforme lavorino al meglio. A questo punto, quindi, non possiamo non parlare delle app per mobile come quella di Planetwin365 che sono molte usate dagli appassionati. Queste app sono, certamente, la definizione di un nuovo modo di pensare all’azzardo in cui c’è tantissima attenzione alla tecnologia e anche alla qualità della grafica. Un’app che funzioni su tablet e smartphone e che lavori con tanti utenti in contemporanea è un vero miracolo. Fino a qualche anno fa, infatti, era impossibile coniugare definizione e stabilità.

Ora, invece, grazie a software sempre più dedicati, sarà molto facile avere un’esperienza utente a livello, con tanti mercati e tanti eventi su cui puntare. Una delle novità che più interessa gli appassionati scommettitori è la scommessa live, cioè una scommessa che può avvenire a evento in corso e che coinvolge in maniera ancora più evidente il giocatore. L’interazione, infatti, tra scommessa e partita in corso è incredibile e mette in evidenza che non si deve giocare solo sul risultato ma anche su tanto altro. Le statistiche, poi, sempre aggiornate aiutano il player ad avere un quadro più completo della situazione.



La Fiorentina: una squadra al top per la prossima stagione

La collaborazione tra Planetwin365 e la Fiorentina è solo una delle tante novità che hanno accompagnato le ultime stagioni della compagine viola, una società molto innovativa che ha l’impronta del suo dinamico Presidente, Rocco Commisso. La famiglia Commisso, da qualche anno al comando del team di Firenze, ha fatto molti cambiamenti nella società e nella squadra, portando i viola a disputare un campionato di ottimo livello, con una bella impresa europea. La Viola, infatti, ha conquistato, sul campo, il diritto di disputare i playoff della Uefa Conference League per la prossima stagione.

Una bella soddisfazione per l’allenatore Vincenzo Italiano, alla prima esperienza in una squadra blasonata, e per i tifosi, un po’ scottati dall’addio a gennaio del bomber Dusan Vlahovic, passato alla Juventus (oltretutto acerrima nemica). La squadra ha dimostrato bel gioco e compattezza, lavorando bene con gli elementi a disposizione e disputando partite di altissima qualità, con triangolazioni dinamiche e fasce sempre in movimento. Cosa aspettarsi dalla prossima stagione? Sempre maggiori risultati e una buona prestazione in Europa, palcoscenico che mancava dai tempi del Re Leone Batistuta. E in campionato? Sarà un campionato, certamente, difficile ma che la Fiorentina saprà affrontare con il solito carattere e con quel fraseggio spumeggiante che ha fatto impazzire squadre con rose più competitive.

