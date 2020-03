Situazione contagi nelle provincie di Venezia e Treviso

Ecco la situazione dei contagiati dal Covid19 nella provincia di Venezia. Ad oggi ci sono 574 positivi, 70 in più rispetto a ieri. Ci sono 188 positivi ricoverati negli ospedali della provincia, di cui 53 in terapia intensiva.

In provincia di Treviso ad oggi ci sono 719 positivi, più 49 rispetto ad ieri. Sono 162 i ricoverati negli ospedali della provincia, di cui 36 in terapia intensiva. 1685 sono i cittadini in isolammento nella provincia di Treviso.

Oltre 12.000 i cittadini in isolamento in Veneto.

