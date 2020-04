Situazione alle sera del 4 aprile dei contagi coronavirus negli ospedali veneziani

Situazione nella sera del 4 aprile dei contagiati negli ospedali veneziani:

In provincia di Venezia risultano alle 18 del 4 aprile 1139 positivi al coronavirus, più 17 rispetto al giorno precedente,

Nell’area metropolitana 4318 persone sono in isolamento volontario.

Ospedale civile SS. Giovanni e Paolo Venezia: ricoverati in area non critica 9, in terapia intensiva 7, deceduti 1,

Ospedale civile all’Angelo di Mestre: ricoverati in area non critica 36, in terapia intensiva 14 deceduti 0.

Ospedale Villa Salus Mestre: ricoverati in area non critica 46, terapia intensiva 0, deceduti 0,

Ospedale Covid di Dolo: ricoverati in terapia intensiva 11, deceduti 0.

L’aumento dei positivi in provincia di Venezia è molto contenuto, più 17, e la situazione negli ospedali veneziani è in calo quindi possiamo essere postivi

