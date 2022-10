Sitting volley verso i Campionati del Mondo: a Treviso e Istrana il collegiale Italia – Canada

Dopo la positiva esperienza del raduno svolto a Creazzo nello scorso febbraio, la Nazionale Italiana di Sitting Volley torna in Veneto, e più precisamente a Treviso e Istrana, per effettuare la preparazione ai Mondiali 2022 in programma dal 4 all’11 novembre a Sarajevo.

Questo collegiale, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Veneto, ha il duplice scopo di inseguire il risultato sportivo, eguagliando e migliorando il 4° posto iridato ottenuto nel 2018, ma anche di far conoscere sempre più questa disciplina paralimpica mostrando al pubblico di appassionati allenamenti e match di livello assoluto.

Il calendario di questo programma di allenamenti sarà condiviso con la Nazionale canadese, altra formazione tra le capofila di questo sport e semifinalista alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Le due formazioni daranno vita a quattro Test Match che avranno come location la Palestra Mantegna di Treviso e il Palazzetto dello Sport di Istrana.

Programma dal 28 al 31 ottobre. Tutti gli allenamenti e le amichevoli saranno a porte aperte. Ingresso gratuito.



VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022 – PALESTRA MANTEGNA DI TREVISO

ore 9.30 – 12.00: allenamento ITALIA

ore 10.30 – 13.00: allenamento CANADA

ore 18.00: test match ITALIA – CANADA



SABATO 29 OTTOBRE 2022 – PALESTRA MANTEGNA DI TREVISO

ore 9.30 – 12.00: allenamento ITALIA e CANADA

ore 16.30: test match ITALIA – CANADA



DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 – PALESTRA MANTEGNA DI TREVISO

ore 9.30 – 12.00: test match ITALIA e CANADA



DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 – PALAZZETTO DELLO SPORT DI ISTRANA

ore 17.00: test match ITALIA – CANADA



LUNEDÌ 31 OTTOBRE – PALAZZETTO DELLO SPORT DI ISTRANA

ore 9.30 – 12.00: test match ITALIA – CANADA

Per le due compagini sarà utile testare le proprie condizioni in vista dell’imminente partenza per la rassegna iridata; oltre a delle sessioni di allenamento le due squadre saranno impegnate in cinque test match. La squadra azzurra martedì 1° novembre, una volta terminato il collegiale, partirà alla volta di Sarajevo.

Questo l’elenco delle atlete convocate dal CT Amauri Ribeiro: Flavia Barigelli (A.S.D. Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Giocoparma ASD); Alessandra Vitale (Nola Città dei Gigli).

credits foto fipavveneto