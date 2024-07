Sior Pare e Siora Fia

“Ciao vieni a bere una cosa?”

“Si dai, dove sei?”

“Son là vicino passo a prenderti”

“Vuoi passare per casa? Ci mettiamo in giardino e stiamo un po’ qui, visto il bel tempo?”

Una bella birretta in compagnia non fa mai male, ci si rilassa e si chiacchiera un po’. Ma se può far bene anche al sior Pare perché non condividerla anche un po’ con lui.

Tra la pandemia, e gli anni in più nel bagaglio della vita, il sior Pare si ritrova in una quotidianità diversa da quella in cui era abituato. Tra l’età e un po’ la disabilità i contatti con l’esterno sono molto diminuiti, ma “ogni occasion xe bona par far festa” come direbbe lui. Così per Siora Fia, ogni occasione è buona per far passare un po’ di gente e un po’ di vita a trovare anche lui e per non lasciarlo troppo da solo a casa.

Guardandole da fuori le cose sembrano così facili e automatiche, ma da dentro capisci quanta costanza e pazienza ci voglia ad essere un caregiver.

Vivere quotidianamente a contatto con una persona anziana e disabile è una passeggiata delicata in equilibrio sul bordo del marciapiede.

L’equilibrio tra la tua vita e quella della persona che assisti, il tuo familiare.

Fare il caregiver significa porre un’attenzione costante alle cose, dalle piccole faccende quotidiane a quelle più grandi che sembrano essere distanti ma non lo sono, e sempre con quel livello costante di attenzione e delicatezza che la costanza richiede.

“Xe come caminar sui vovi in pratica” (È come camminare sulle uova in pratica)

Passa dal prendersi cura facendo le faccende e la spesa, all’insegnargli a usare le nuove tecnologie per renderlo ancora indipendente il più possibile almeno nelle piccole azioni quotidiane.

È tenergli compagnia mentre cucina, senza che si accorga se abbassi il fuoco o mescoli, perché se ne è dimenticato nel frattempo, lasciandogli il giusto spazio perché è lui il re della cucina, ed è il suo regno di pace.

“Cosa cucina lo sceffo oggi?” (Cosa cucina lo chef oggi?)

“Oggi cotoette, te va ben?” (Oggi cotolette, ti va bene?)

“Bone! Ti vol che fasso e verdure intanto?” (Buone, vuoi che faccia le verdure intanto?)

“Sì dai, cussì no se intrighemo i bisi” (Sì dai, così non ci pestiamo i piedi)

È accompagnarlo nelle attività, lasciandogli il giusto spazio perché non si senta fragile e talmente anziano da non sentirsi più in grado di fare le cose da solo.

“Pare?”

“Dime Fia”

“Ma secondo tì sta roba posso farla cussì?…” (Ma secondo te questa cosa la posso fare così?)

È la legge del contrappasso: tenergli la mano, come quando lui la teneva a te da piccola, per fargli attraversale la strada o fargli strada in mezzo alla folla della sera di una calda estate.