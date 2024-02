Jannik Sinner è il nuovo numero 3 della classifica mondiale ATP. Con la vittoria dell’ATP 500 di Rotterdam, diventa il primo italiano a salire così in alto.

ROTTERDAM – Sinner non si ferma più. Dopo il magnifico successo all’Australian Open, eccolo di nuovo trionfare anche all’ATP 500 di Rotterdam. Dopo aver sconfitto rispettivamente Botic van de Zandschulp, Gael Monfils, Milos Raonic e Tallon Griekspoor, l’atleta altoatesino si è imposto infatti anche in finale con il punteggio di 7-5 6-4 sull’australiano Alex de Minaur.

In questo momento l’azzurro è chiaramente in un momento di forma incredibile, tanto da non perdere da ben 92 giorni (ultima volta con Djokovic nella finale delle Nitto Finals di Torino). Da lì una cavalcata senza eguali, con l’apice della Coppa Davis e del primo suo Slam.

Sinner nuovo numero 3

Dodicesimo titolo in carriera e numero 3 conquistato senza dover aspettare Doha, dove avrebbe comunque superato Daniil Medvedev visto il suo forfait per infortunio.

Per la prima volta nella storia dell’ATP un italiano riesce ad arrivare così in alto in classifica e potrebbe non finire qui. Infatti già con i tornei americani primaverili potrebbe riuscire ad agganciare al numero due lo spagnolo Carlos Alcaraz, al momento quasi irriconoscibile.

Da quest’anno gli impegni saranno diversi, con un occhio speciale verso gli Slam e soprattutto le Olimpiadi di Parigi, suo obiettivo dichiarato. Tutte occasioni per migliorare ancora il suo punteggio rispetto a quello degli avversari. Probabilmente gareggerà in tutti gli ATP 1000 e ci si augura arrivi anche quest’anno alle Finals, senza dimenticare gli Internazionali di Roma.

E un occhio, guardando i vari tornei e i punteggi, cade un attimo sulla possibilità, fino a qualche mese fa nemmeno opinabile, di poter già arrivare al numero 1 entro fine anno.

In fondo, perché smettere di sognare? Abbiamo appena iniziato.