Sinner ko. Sfiorato l’en plein

Un Sinner provato dai crampi va ko con Alcaraz al quinto set. Sfiorato il clamoroso en plein con tutti gli italiani in finale tra singolare e doppio

PARIGI – Una battaglia senza tregua durata ben quattro ore e 9 minuti. Un continuo saliscendi fatto di sudore, crampi e colpi di scena. La sfida tra i due amici e campioni Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha visto vincere questa volta lo spagnolo al quinto set. Lo spot più bello per il tennis, con due avversari che si apprestano ad essere i dominatori di questo sport per almeno i prossimi dieci anni.

Era partito meglio l’italiano, da lunedì nuovo numero uno al mondo, un 2-6 che sembrava avesse quasi annichilito l’avversario. Ma lo spagnolo è uno che non molla mai e conquista subito il secondo set. Nel terzo sembra tutto perduto per Sinner, in evidente difficoltà per i crampi. Sul 2-2 e palla break in mano per Alcaraz, l’italiano rimonta in un game ai vantaggi lunghissimo e va a chiudere il set di nuovo sul 3-6.

Il quarto set è il turning point della gara. Alcaraz riesce a strappare il servizio a Sinner portandosi sul due pari e da lì porta la gara al quinto set. Jannik, complici i crampi e il rientro dall’infortunio all’anca, non ne ha più. Prova ancora una volta a fare il break ma non ci riesce.

Carlos Alcaraz vince 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 e va in finale contro il vincente tra Sascha Zverev e Casper Ruud. Ma il duello tra i due amici è solo rinviato all’erba di Wimbledon dove l’anno scorso aveva trionfato proprio lo spagnolo.

Il sabato azzurro

Sarà comunque un sabato tinto di azzurro quello di domani. La protagonista assoluta sarà Jasmine Paolini, prima italiana in finale al Roland Garros dopo Sara Errani (sua compagna di doppio) nel 2012. L’azzurra scenderà in campo alle 15 con la numero uno al mondo Iga Swiatek per la finale del singolare femminile.

Per la ventottenne italiana si tratta della prima finale in uno Slam, non essendo mai riuscita a superare gli ottavi prima. Ma questa è un’altra Jasmine, con molto più carattere e con la sicurezza di essere entrata finalmente nella Top Ten. L’azzurra infatti, vincendo diventerebbe la numero 5, perdendo la numero 7.

A seguire il doppio maschile con Andrea Vavassori e Simone Bolelli che sfideranno Mate Pavic e Marcelo Arevalo nel tardo pomeriggio. Per la coppia azzurra seconda finale di fila in uno Slam dopo l’Australia. Aria di rivincita visto che gli italiani erano stati eliminati agli internazionali di Roma proprio da loro.

In caso di vittoria, i due azzurri diventeranno i nuovi numeri uno.

Le finali di domenica

E domenica sarà l’ora del doppio femminile con ancora Jasmine Paolini e la compagna Sara Errani che oggi pomeriggio hanno battuto in tre set Marta Kostyuk ed Elena Gabriele Ruse, con una straordinaria rimonta: 1-6 6-4 6-1 il punteggio finale. Le due azzurre affronteranno la vincente Dolheide/Krawczyk e Gauff/Siniakova.

Per Errani la possibilità di vincere il sesto titolo Slam in doppio dopo i cinque vinti in coppia con Roberta Vinci, di cui il secondo Roland Garros dopo quello del 2012. Una vittoria azzurra, dopo quella agli Internazionali d’Italia, che porterebbe le italiane in cima al ranking.

Tutte le gare sono visibili in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD Sky e in diretta streaming sulle piattaforme Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now TV e Dazn.