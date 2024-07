Sindaco Brugnaro, in attesa della sua verità

Fissato per il 2 Agosto il Consiglio comunale straordinario a Mestre

Venezia – Il prossimo Consiglio comunale si terrà, in via straordinaria, venerdì 2 agosto, presso la sede municipale di Mestre. Avverrà in anticipo di un mese e una settimana rispetto alla data precedentemente stabilita dal sindaco Brugnaro (9 settembre) considerata anche dai componenti della maggioranza troppo lontana nel tempo.

Sarà l’occasione per confrontarsi con i rappresentanti eletti riguardo all’inchiesta soprannominata “Palude”, che ha portato a 33 il numero di indagati, tra amministratori e dirigenti comunali. Indagato anche il sindaco Brugnaro per concorso in corruzione e conflitti d’interesse.

I pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini, definiscono i fatti oggetto dell’indagine “sintomatici della permanente commistione tra interessi privati e responsabilità pubbliche gravanti sul sindaco“.

Diverse le criticità segnalate tra cui sono sotto esame le sponsorizzazioni Reyer.

Secondo l’accusa, sarebbero tanti gli imprenditori che hanno finanziato il club di proprietà del sindaco Brugnaro per aggiudicarsi lavori in Comune.

Mentre l’inchiesta procede, l’opposizione ed i cittadini hanno chiesto in diverse occasioni il necessario confronto pubblico, incitando alle ‘dimissioni’ del sindaco e della giunta.

Circa 200 persone si sono presentate a Ca’ Farsetti il 17 luglio ed altrettante hanno partecipato all’assemblea cittadina, tenutasi in campo S. Margherita.

“Fuori Brugnaro dalla Laguna” è lo slogan che riassume la richiesta di dimissioni degli abitanti veneziani, dai centri sociali e dai gruppi consiliari di opposizione presenti alle manifestazioni di protesta, tra cui ricordiamo i membri di Tutta la città insieme!, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verde progressista, Terra&Acqua e Venezia è tua.

Venerdì 19 luglio, in occasione dell’apertura del ponte votivo per la festa del Redentore, il clima intorno al Sindaco Brugnaro è stato molto teso, tanto che egli non ha tenuto il tradizionale discorso su suggerimento del patriarca Francesco Moraglia.

Circa quattrocento cittadini veneziani hanno preso parte il 29 luglio pomeriggio all’appuntamento che si è svolto nella ex chiesa di San Leonardo, nel sestiere di Cannaregio, convocato dai 5 partiti di opposizione per chiedere un cambio dell’attuale maggioranza di centrodestra.

Anche i partiti di maggioranza si interrogano su come procedere. Maika Canton, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in un’intervista ha dichiarato: «Nell’attesa delle indagini della magistratura, non si può fermare l’attività amministrativa ordinaria e straordinaria di una città. Per questo abbiamo sollecitato sindaco e assessori competenti a garantire la continuità gestionale della macchina comunale».

Per garantire tale continuità, l’ipotesi maggiormente condivisa dagli esponenti di FI, FdI e Lega, è quella di affidare il governo della città al vicesindaco Andrea Tomaello (Lega), in modo tale che la coalizione di centrodestra possa prendere le distanze dall’inchiesta senza perdere il controllo della gestione del Pnrr.

Nel frattempo, a partire da oggi, 31 luglio, avranno inizio presso il Tribunale di Venezia le udienze dei processi agli imputati che durante gli ultimi giorni sono aumentati a 33.

La città è in attesa del confronto in Consiglio comunale del 2 agosto, in cui il sindaco Brugnaro dirà la sua verità.