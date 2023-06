Silvio Berlusconi non è scomparso

La notizia della morte di Silvio Berlusconi, uomo d’impresa e di governo, padre di famiglia e imprenditore, dirigente sportivo e tifoso, politico e antipolitico per eccellenza, lascia tutti impreparati, nonostante tutto, e questo smarrimento viene alleviato dalla consapevolezza della sua presenza, ovunque e comunque. I suoi pensieri e consigli, i suoi scritti e le sue proposte continueranno a tenere banco per molto tempo, ne sono sicura.

Oggi mi riesce difficile riassumere in poche righe quello che è stato Silvio Berlusconi per me: il datore di lavoro, il leader politico, il mio “handicap” sociale perché essere berlusconiana, negli anni bui della sua criminalizzazione, è stata una forma di difetto, di colpa da cui era impossibile redimersi.

Era il 1983 quando fui assunta a NuovaTelevenezia – Italia 1 del Gruppo Fininvest, di cui era Presidente Silvio Berlusconi, imprenditore milanese, fondatore della televisione privata su scala nazionale.

La prima sede fu a Mestre, in via Torino, al sesto piano del palazzo del Gazzettino, poi ci spostammo in via Ca’ Marcello, e infine nella grande sede attuale di via Orsato, a Marghera. I dipendenti erano pochi, gli spazi grandi, gli stipendi ottimi.

Berlusconi si era inventato la TV nazionale quando non era possibile per un’emittente privata trasmettere in diretta su tutto il territorio nazionale. Aveva comprato una miriade di piccole TV locali che mandavano in onda i programmi televisivi coprendo aree di pochi chilometri quadrati e, con quelle, trasmetteva in contemporanea i suoi programmi, raggiungendo, alla fine, gran parte del territorio nazionale.

In ciascuna sede del Gruppo Fininvest, oggi Mediaset, quotidianamente arrivavano “i pizzoni”, nastri sui quali erano registrati i programmi e l’ora in cui dovevano andare in onda. La sala di trasmissione aveva i monitor che mandavano i programmi e i tecnici controllavano la sincronicità della messa in onda.

Il programma televisivo diventava una contemporanea nazionale e le aziende che facevano pubblicità raggiungevano un target molto ampio. Inoltre, Berlusconi aveva introdotto nuovi format televisivi per interessare una fascia sempre più vasta di popolazione che non trovava più interesse nei tradizionali programmi Rai.

Prima Canale 5, poi Italia 1 e infine Rete 4: tre emittenti nazionali, come la Rai, per accontentare le esigenze degli ascoltatori e, soprattutto, per ottimizzare i costi e mettere la pubblicità su tre reti.

Fu un successo e furono gli anni lavorativi e non solo, più belli della mia vita.

Silvio Berlusconi se n’è andato ma è ancora più presente tra noi, forse come non lo è stato mai. La sua grandezza sta nella capacità di aver riempito il nostro tempo con il suo lavoro, con il suo testardo impegno, con la sua capacità, con la sua presenza e con la sua assenza, e se anche quest’ultima sarà una costante ormai, riempirà, ancora per molto, la storia futura dell’Italia e non solo.