Silvia Bolla si candida al Parlamento europeo e lascia la presidenza di Confindustria Veneto Est

Silvia Bolla ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di Presidente di Confindustria Veneto Est per dedicarsi alla campagna elettorale al Parlamento europeo.

VENEZIA – In una lettera aperta ai cittadini, Silvia Bolla ha dichiarato di aver lasciato il suo ruolo di Presidente per concentrarsi sulla campagna elettorale e impegnarsi per un’Europa più forte, inclusiva e sostenibile.

«Ho visto da vicino le sfide e le opportunità che le nostre imprese affrontano ogni giorno. Ho deciso di candidarmi al Parlamento Europeo perché credo che il futuro dell’Europa dipenda dal sostegno alle piccole e medie industrie, dall’innovazione e dall’impegno per la sostenibilità» ha affermato Bolla nella sua lettera.

Nel corso della sua carriera, Silvia Bolla ha lavorato con aziende, istituzioni e comunità locali, acquisendo una visione ampia delle necessità dei cittadini, del mondo imprenditoriale e dei lavoratori. «La mia esperienza mi ha insegnato che l’ascolto, il dialogo e il confronto sono fondamentali per costruire una comunità più coesa» ha aggiunto.

Silvia Bolla si impegna a portare al Parlamento Europeo una visione che bilanci sviluppo economico e responsabilità sociale, ascoltando le esigenze dei cittadini e promuovendo politiche che riflettano il “Bene Comune” e la sostenibilità.

La sua candidatura si basa su principi chiave come il sostegno alle PMI, la coesione economica, la cooperazione internazionale, l’attenzione alle sfide sociali ed ambientali.

«Auspico di poter contare sul sostegno dei cittadini alle prossime elezioni europee. Insieme, possiamo costruire un’Europa che risponda alle sfide di oggi e crei un futuro migliore per tutti puntando sul Bene Comune» ha concluso Bolla.

