Silea premia i migliori studenti delle scuole secondarie

Consegnate le borse di studio “Prof.ssa Miriam Tuono” a 27 ragazzi eccellenti del territorio, che nell’anno scolastico 21/22 si sono distinti per i voti migliori. Il riconoscimento è dedicato all’amatissima insegnante di inglese della scuola secondaria di primo grado di Silea, scomparsa nel 2016.

L’Amministrazione Comunale di Silea continua a valorizzare le eccellenze del territorio e ad investire nella formazione dei più giovani, erogando ventisette borse di studio “Prof.ssa Miriam Tuono”, a favore degli studenti che abitano a Silea e che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno superato l’esame di licenza media e diploma con le massime votazioni e consegnando loro un assegno del valore di 100, 150 e 200 euro, per un totale di 3950 euro.

Gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado sono stati in totale diciannove, di cui dieci con votazione 9, sette con votazione 10 e due con votazione 10 e lode. Gli studenti della scuola secondaria di secondo livello premiati, invece, sono stati otto, di cui due con votazione 100 e sei con 100 e lode; i diplomati hanno frequentato l’Istituto Tecnico Riccati – Luzzati, il Liceo Canova, il Liceo Scientifico Da Vinci, l’Istituto Tecnico G. Mazzotti, l’Istituto Statale Duca degli Abruzzi, l’Istituto Fermi e l’Iss Scarpa Mattei.

Le borse di studio sono intitolate alla Prof.ssa Miriam Tuono, insegnante di lingua inglese della scuola secondaria di primo grado di Silea, mancata all’affetto dei suoi cari, degli alunni e dei colleghi insegnanti nel 2016. La memoria della professoressa Tuono rimarrà indelebile proprio grazie ai ragazzi che affronteranno, negli anni, il delicato passaggio della conclusione di un ciclo di studi, a cui l’insegnante si è profondamente dedicata attraverso la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività di orientamento scolastico, divenendo dunque per molti un riferimento formativo e organizzativo.

La tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio si è tenuta giovedì 15 settembre 2022 ore 18.30, nell’Aula Magna della Scuola Media “Marco Polo”, alla presenza delle famiglie e degli insegnanti, che con grande dedizione hanno sostenuto i ragazzi nel loro percorso di studi e quindi nella loro crescita personale.

“Premiare le studentesse e gli studenti meritevoli è una straordinaria occasione per rafforzare il legame comunitario – ha sottolineato l’Assessore alla cultura del Comune di Silea, Angela Trevisin – e significa dare valore al patrimonio culturale materiale e immateriale di un territorio. Per l’Amministrazione Comunale l’investimento sui giovani e sulle loro potenzialità è una componente prioritaria, fondamentale per contribuire a formare cittadini competenti”.