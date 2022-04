Silea omaggia la danza: una giornata dedicata alla musa Tersicore

Performance e laboratori gratuiti al Parco dei Moreri nel Giornata Internazionale della Danza

L’Amministrazione Comunale di Silea dedica un’intera giornata alla musa Teriscore in occasione della Giornata Mondiale della Danza, prevista sabato 30 aprile.

“Il giorno di Teriscore” fortemente voluto dall’Amministrazione di Silea in collaborazioni con le migliori scuole di danza non solo di Silea, ma dell’intero territorio provinciale, punta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la disciplina, attraverso laboratori gratuiti per tutte le face di età e performance diffuse all’interno del Parco dei Moreri.



Gli eventi della Giornata Mondiale della Danza a Silea

A partire dalle ore 10 di sabato 30 aprile, sarà allestito un “tappeto danza” apposito presso la tensostruttura al Parco dei Moreri: si inzierà con lo stage di “Danza per tutti, dai 7 ai 99 anni” una proposta giocosa di danza, che genera incontro e benessere, condotta da Elena Betteti, Angela Lattanzio e Domenico Santonicola.

Alle ore 11.15 ci sarà il laboratorio di “Danza creativa genitori e figli”: a partire dai 5 anni, le coppie possono essere formate in vario modo, tra adulti e bambini. Conducono Silvia Bugno e Valentina D’Alessi.

Alle 12.30 è il turno dei “Bastoni Balinesi”: Angelo Lattanzio guiderà i partecipanti in esercizi per unire cielo e terra, destra e sinistra, in armonia con la musica e anche con l’uso della voce.

Dopo la pausa pranzo, alle 14.00 inizieranno le lezioni di Danza Contemporanea Base condotte da Simonetta Donzelli e Chiara Salvador: si andranno ad esplorare i concetti di forme e linee partendo da una condivisione e partecipazione degli allievi stessi ed arrivando alla costruzione di una piccola combinazione contenente i concetti studiati e approfonditi. Adatto per chi ha una minima esperienza di danza.

Dalle 15.15 sarà il turno per le lezioni di Danza Contemporanea Avanzata, comprendente un lavoro di esplorazione e una parte finale coreografica. Adatto per chi ha già esperienza di danza. Conducono Marta Bortolan e Victoria Sogni.

Contemporaneamente, sotto gli alberi del Parco si svolgeranno i laboratori di Danza Creativa per bambini e ragazzi che desiderano esplorare la relazione tra il proprio corpo e l’ambiente esterno del parco, interagendo con il luogo e i suoi elementi. Conducono Silvia Bugno e Valentina D’Alessi.

Dalle ore 17.30 inizierà una staffetta di performance di danza, dove si alterneranno gli studenti delle diverse scuole del territorio, tra cui S.D. BALLET, ARTE STUDIO NEXTAGE, EVENTO DANZA, CENTRO SPERIMENTALE DANZA TEATRO, ELENA BETTETI DANZA TERAPIA, STUDIO 2000 ENERGIE IN MOVIMENTO, DANZA INSIEME.

Locandina “Il giorno di TERSICORE”



Assessore Trevisin: “La danza è armonia, dialogo con il territorio, sensibilità e uno strumento di pace”

“È la prima volta che nel nostro Comune viene organizzato un evento di questa portata sul tema della danza: la nostra Amministrazione ha già coinvolto le scuole del territorio in iniziative diffuse, come la danza nelle vetrine dei negozi di prossimità durante il periodo natalizio. Ora con questa giornata dedicata alla musa Tersicore vogliamo avvicinare ancora di più la cittadinanza alla comprensione e alla pratica della danza: infatti non bisogna pensarla come un’arte inaccessibile e pensata solo per alcuni eletti. La danza è armonia, dialogo con il territorio, sensibilità e vuole essere anche uno strumento di pace in questo momento di equilibri internazionali così complessi” sottolinea Angela Trevisin, Assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Silea.

I laboratori sono a numero chiuso, con posti limitati e prenotazione obbligatoria al 331 8398663, dalle 10.00 alle 13.00.