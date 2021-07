Silea. Nasce “Terre D’Acqua” a tutela del territorio di Silea

La nuova associazione pubblico privato per lo sviluppo territoriale è partecipata da Amministrazione Comunale, ASCOM, AICASA e operatori economici di Silea

“La partenza di un nuovo soggetto sul territorio comunale che lavora sui temi dello sviluppo strategico è quanto mai importante alla luce del difficile momento che il mondo economico sta attraversando ma soprattutto per essere un supporto al cambiamento necessario di alcune logiche: l’aggregazione, la transizione digitale, una visione di sostenibilità a lungo termine in una logica di rete aiuteranno Silea verso le nuove sfide del mercato e del lavoro. Ora che abbiamo un interlocutore per la nuova Chiari & Forti, ipotesi di insediamenti logistici nei comuni limitrofi, opere viarie come la Via del Mare a pagamento in discussione un portatore di interessi diffusi e trasversali aiuterà il confronto strategico” dichiara il Sindaco Rossella Cendron.

Il progetto “SILEA TERRE D’ACQUA” è stato avviato con il protocollo d’intesa siglato il 14 Febbraio 2020 tra il Comune di Silea e Ascom Confcommercio Treviso per la realizzazione di un Programma di Valorizzazione Commerciale avente come finalità la maturazione di un percorso aggregativo tra le imprese del territorio ha visto, quale ultimo importante traguardo raggiunto, il recente riconoscimento regionale del Comune di Silea quale “Distretto Urbano del Commercio” , ai sensi dell’art. 8 L.R. 50/2012 e della DGR N. n. 1531 del 25 settembre 2017.

Parte integrante della domanda di candidatura a distretto è stato l’accordo di partenariato sottoscritto dalle imprese e dai soggetti/enti/associazioni come individuati dalla Giunta Comunale nella seduta del 7/9/2020, per l’avvio di una partnership pubblico-privata finalizzata alla realizzazione e alla gestione del progetto.

In occasione della seduta del 28 giugno 2021 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Piano di Marketing Urbano e lo Statuto della costituenda Associazione pubblico-privata “SILEA TERRE D’ACQUA” che ha come obiettivo la valorizzazione del sistema economico locale e del territorio, nell’ambito dell’identità socio-culturale della comunità di Silea che si esprime attraverso azioni di attività di marketing territoriale, promozione, di animazione e organizzazione di eventi e formazione

Al fine di rendere operativo tale organismo i soci fondatori hanno firmato l’Atto costitutivo per dar avvio alla formale costituzione dell’Associazione.

Oltre al Comune, ad Ascom Treviso e A.I.C.A.SA. figurano gli operatori economici che hanno concorso al percorso di progettazione partecipata. Altri soggetti, operatori commerciali, enti ed associazioni, potranno aderire liberamente nella fase successiva.

Nella foto il Sindaco di Silea Rossella Cendron con Rosario Cardillo (District Manager), Francesca Gomiero e Luisa Bordato di ASCOM Treviso, il Presidente di AICASA Marco Zanatta e vari operatori del territorio del commercio, ristorazione soci fondatori del progetto.