Silea: dalla scuola ai cittadini, una comunità che educa

L’Amministrazione Comunale di Silea apre il mese di aprile con una serie di iniziative per studenti e cittadini dedicate al tema della Comunità Educante, pensate e realizzate in coordinamento con l’Istituto Comprensivo Marco Polo di Silea. Tra teatro, convegni, mostre e incontri, gli appuntamenti si svolgeranno nelle piazze e nelle scuole di Silea, nel segno dell’inclusione, della socializzazione e della presa di coscienza di comunità, partendo dalla figura di Don Milani.

Si comincia sabato 2 aprile, in Piazza Trevisani del Mondo: dalle 10.30 alle 12.30 i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Silea offriranno ai cittadini una mattinata di sensibilizzazione legata alla Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo.

Lunedì 4 aprile, al vicino Centro Tamai, alle ore 20.30 si terrà la tavola rotonda “La lezione di Don Milani oggi, per una comunità educante”, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra “Barbiana: il silenzio diventa voce” realizzata in collaborazione con la Fondazione Don Milani.

Giovedì 7 aprile è il momento del teatro, con uno spettacolo gratuito e aperto alla cittadinanza presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria Marco Polo. La compagnia OrtoTetro metterà in scena “Quando non hai capito, chiedi sempre” sulla figura di Don Milani. Prenotazione obbligatoria a [email protected]

Giovedì 21 aprile, alle ore 20.30, presso la Biblioteca dei Liberi Pensatori, Alessio Barbazza, Fabio Targhetta e Amerigo Manesso rifletteranno sul tema “Insegnare la Resistenza nel 1975: disegni ed elaborati di una scuola di Silea”.

La rassegna si concluderà con le celebrazioni per il 25 aprile, che si svolgeranno presso la Scuola Secondaria dalle ore 10.30.

“Con questa rassegna di incontri vogliamo fermarci a riflettere su quanto non solo la scuola, ma tutta la comunità sia chiamata ad educare le nuove generazione: questi tempi sono sempre più segnati dall’individualismo e dalla delega delle funzioni, dimenticando che esempio e coesione sono le parole chiave per tracciare una via di valori per i nostri giovani. Abbiamo scelto di approfondire la riflessione guidati dalla storia di Don Milani, educatore del secolo scorso che ha segnato un importante punto di svolta nella concezione di comunità educante. Anche i luoghi individuati per la rassegna sono simbolici: le piazze, segno socialità e scambio, e la scuola, punto nevralgico per l’educazione, la cui importanza e centralità è emersa in modo lampante durante questo periodo pandemico” sottolinea Angela Trevisin, Assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Silea.