Silea, “bruciati” i 500 posti in più per il concerto di Red Canzian

I 3mila posti inizialmente previsti sono andati esauriti nel giro di poche ore e la grande richiesta ha portato l’Amministrazione Comunale, verificate le condizioni di sicurezza, ad aggiungere altri 500 posti che però sono andati letteralmente a rub. La serata evento, offerta dall’artista alla cittadinanza grazie anche al supporto di numerose imprese del territorio, si svolgerà sabato 20 maggio alle 21.00 agli Impianti Sportivi comunali di Cendon: un’occasione per ripercorrere la carriera musicale e la vita di Red, dai primi brani come solista a quelli condivisi con i Pooh, fino ai “duetti virtuali” con alcuni tra i più apprezzati nomi della scena nazionale e internazionale.

SILEA – La lunga attesa è finita: sabato 20 maggio alle 21.00 agli Impianti Sportivi (via Cendon 25) di Silea risuoneranno le note di “Stasera non sono solo in tour”, il grande concerto – evento, promosso e organizzato dal Comune di Silea in collaborazionecon Red Canzian, straordinario artista e cittadino di Silea.

I posti disponibili (gratuiti, su prenotazione) inizialmente previsti erano 3mila e sono stati esauriti in poche ore: questo ha spinto l’Amministrazione Comunale di Silea a valutare un incremento e, effettuate le necessarie verifiche di sicurezza, mercoledì sera è giunta alla decisione di mettere a disposizione 500 nuovi posti che però si sono subito esauriti.

La serata – evento è un prezioso dono alla cittadinanza da parte di Red Canzian, illustre cittadino di Silea che offrirà il proprio talento e il proprio repertorio, e delle numerose imprese del territorio, che hanno risposto all’appello dell’Amministrazione Comunale rendendo possibile la copertura dei costi degli aspetti tecnico-logistici e organizzativi. Le realtà coinvolte sono: Associazione Terre d’Acqua, Ca.Re.Di Srl, Centro Commerciale Emisfero Sileamare, Comas Spa, Eurogroup, Farmacia Internazionale, GB Light, Kibernetes, La Dolce Vita, MARFE Srl, Martino Parisi Srl, Pro-Gest Spa, Rch Group, Rui Sistemi di Sicurezza Srl, S.A.B. Riello Srl, Salumificio Da Pian, Sportler, Sport Sile, TEXA S.p.A.

Red Canzian, con la contagiosa energia che lo contraddistingue, porterà sul palco un concerto dal grande impatto emotivo, che permetterà di ripercorre musicalmente insieme a lui le tappe e i successi della sua carriera e della sua vita. Dagli inizi, quando a sedici anni con il primo complesso suonava le canzoni dei gruppi più famosi, ad oggi, con il lavoro da solista, passando per i brani dei Pooh, molti dei quali scritti da lui.

La novità del concerto saranno i “duetti virtuali” con Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Marco Masini e con l’amico di sempre Stefano D’Orazio, performance registrata poco tempo prima della scomparsa.

Gli ingredienti per una serata di grandi emozioni, dunque, ci sono davvero tutti.

Red, oltre a cantare e suonare il basso, sarà narratore di tante storie inedite, accompagnato da tre musicisti di grande talento: Phil Mer alla batteria, Alberto Milani alle chitarre e Vanni Antonicelli alle tastiere, ai quali si aggiunge Chiara Canzian, vocalist e grande interprete.

“La ricca primavera di Silea si conclude con un evento di grande spessore, – spiega il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron – che, oltre ad esprimere un altissimo valore artistico, mette in luce anche il valore della nostra comunità: il concerto è infatti il risultato della disponibilità di Red Canzian, nostro illustre concittadino, e della sensibilità delle numerose imprese del territorio, che ringrazio per aver subito accolto l’appello dell’Amministrazione Comunale concorrendo a coprire le spese organizzative e tecnico-logistiche. Questo evento è davvero di tutti i cittadini di Silea, il “nostro evento”,ma è anche di tutto il territorio trevigiano e veneto”.

“Sarà il mio concerto del cuore – sottolinea Red Canzian – finalmente a casa. Questo mio spettacolo, portato in tour la scorsa estate, è stato definito come il più bello, e forse è così, per la scelta del repertorio e la qualità dei miei musicisti. Un concerto di duetti virtuali e magici che Silea ed io vogliamo regalare alla nostra gente, ma anche a tutti quelli che verranno da lontano. Mi piace immaginare che la mia terra, bagnata dal Sile, si trasformi per una notte in una piccola Woodstock“.

Sui canali di informazione del Comune di Silea sono disponibili tutte le indicazioni logistiche e organizzative per prendere parte e godere del concerto in sicurezza. In caso di forte maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 21 maggio.

Per informazioni: https://www.comune.silea.tv.it/