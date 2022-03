Silea. 5^ edizione della rassegna (Tra parentesi) dedicata alla lettura

L’Amministrazione Comunale di Silea invita i cittadini a partecipare alla quinta edizione della Rassegna (Tra parentesi), lo spazio di incontro dedicato alla lettura organizzato dalla Biblioteca dei “Liberi Pensatori” di Silea.

Quest’anno la Rassegna è inserita nelle attività del progetto QUI SI LEGGE con il quale la Biblioteca di Silea, insieme ad altre 10 biblioteche del Polo Biblomarca, ha vinto il bando nazionale “Città che legge” 2020. Saranno quattro gli appuntamenti dedicati alla lettura, tutti ad ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il primo incontro si terrà venerdì 11 marzo 2022, ore 20.45, con “Fiori &”. Da Ovidio a Marinetti, da Palazzeschi a Merini, da Colette a Yourcenar, da Trevisan a Gualtieri, una selezione di testi che parlano di fiori, di alberi e giardini, cogliendo ora l’aspetto legato alla loro immagine di purezza o al contrario alla loro ambiguità, il tutto sotteso dal filo rosso dell’ironia. I testi saranno letti e interpretati da Margherita Stevanato. per la serata dedicata alle donne nella loro festa.

Seguirà venerdì 25 marzo ore 20.45, “La leggenda di San Giuliano l’ospitaliere” di Gustave Flaubert con Livio Vianello, lettura e Oreste Sabadin, musica al clarinetto. La storia appassionante e tragica di una santità, dove ‘il mondo visuale è quello di un arazzo o d’una miniatura in un codice o d’una vetrata di cattedrale, ma lo viviamo da dentro come se anche noi fossimo figure ricamate o miniate o composte di vetri colorati” (Italo Calvino). Serata presentata attraverso il duetto tra la voce di Livio Vianello, conosciuto lettore professionista e operatore culturale nell’ambito della promozione alla lettura, e le musiche di Oreste Sabadin, artista e musicista.

“Avventure in Africa” con Elisa Breda, lettura e Falolu Seck, musica alle percussioni africane e canto è l’appuntamento di Venerdì 8 aprile ore 20.45 con il racconto di Gianni Celati scritto in forma di diario e narra la storia di un viaggio, di persone incontrate, di situazioni vissute, di paesaggi. Un’opera che porta chi legge e chi ascolta a guardare il mondo con affetto. Il tutto reso più coinvolgente attraverso le musiche di Falolu.

Infine, chiuderà la rassegna “Volevo solo scriverti accanto”, rito poetico di Vasco Mirandola, lettura – Ivan Tibolla, musica al pianoforte, che si terrà venerdì 29 aprile ore 20.45. Vasco Mirandola, attore e poeta, presenterà in questa occasione un estratto di alcune sue opere, in particolare delle ultime pubblicazioni “Cento poesie in gioco per sostare poeticamente nel mondo” e “Volevo solo scriverti accanto”, accompagnato dal musicista, arrangiatore e compositore Ivan Tibolla.

L’Assessore alla Cultura Angela Trevisin: “Abbiamo creato questa Rassegna all’inizio del nostro mandato con la convinzione che anche un comune di periferia come Silea debba fornire occasioni di promozione della lettura ad alto livello, creando eventi di qualità che rinsaldano i legami all’interno della comunità. Oggi più che mai, la partecipazione costante e nutrita agli appuntamenti in calendario ci dà conferma della necessità di pensare e diffondere cultura di livello nel territorio, non concentrandola solamente nei grandi centri urbani”.