Silea, 20 giochi a bimbi più bisognosi per un Natale di gioco

Giovedì 22 dicembre, nel corso della serata, nella Sala Consiliare del Comune di Silea l’Associazione Famiglie 2000 ODV – grazie al supporto di Heart4Children APS che è Partner del Gruppo LEGO per il Progetto “Build to Give” – ha donato 20 giochi ai bambini di 5 anni e più che vivono in famiglie con situazioni di fragilità, vulnerabilità e disagio economico.

Famiglie 2000 è un’organizzazione di volontariato che da 30 anni svolge attività nel campo della formazione e sensibilizzazione sui temi della coniugalità, della genitorialità, e più in generale ai temi della famiglia quale soggetto attivo all’interno della comunità e della società civile.

L’associazione inoltre realizza progetti per attività di sostegno alle nuove fragilità e povertà familiari e svolge azione di rappresentanza e partecipazione nei Piani di Zona e negli altri strumenti di governo e programmazione sociosanitaria nel territorio che prevedono la partecipazione delle organizzazioni di volontariato.

“È un pensiero speciale – commenta Serafino Pitingaro, presidente di Famiglie 2000 – un piccolo gesto in occasione del Natale per regalare un sorriso ai bambini che più hanno bisogno della nostra attenzione e solidarietà. Siamo davvero felici di poter costruire insieme a loro un Natale di gioco e pensare che anche queste famiglie con il nostro piccolo pensiero potranno vivere un momento di gioia scartando un piccolo dono”.

“In questo periodo difficile – aggiungono Angela Trevisin e Francesco Biasin, rispettivamente assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Silea – la stretta sinergia con le associazioni del territorio, come Famiglie 2000, ci consente di raggiungere le famiglie più fragili e di essere vicini ai bambini e alle bambine, in un momento dell’anno che dovrebbe essere magico. Ci auguriamo con questo pensiero di rendere il loro Natale ancora più felice”.

A questi bambini e alle loro famiglie l’Amministrazione e Famiglie 2000 rivolgono il più caloroso augurio di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.