Silea, 15mila euro di incentivi a fondo perduto ai cittadini per la mobilità sostenibile e il risparmio energetico

L’ Amministrazione Comunale di Silea ha pubblicato il bando per l’erogazione degli incentivi a fondo perduto destinati all’acquisto di autoveicoli a basse emissioni, all’acquisto di motoveicoli elettrici e biciclette a pedalata assistita, ad interventi di sostituzione caldaie negli edifici privati.

I 15mila euro totali dell’azione “Green Revolution” sono destinati alle persone fisiche residenti nel Comune di Silea. Ogni richiedente potrà beneficiare di un unico contributo per un singolo intervento previsto dal bando e per ogni unità abitativa potrà essere inoltrata un’unica richiesta di contributo. Sono ammessi a contributo gli interventi comprovati da fattura o ricevuta fiscale datati successivamente al 19 ottobre 2021 e fino ad esaurimento fondi.

Si va dai 350 euro per la bicicletta a pedalata assistita, ai 500 euro per i ciclomotori e motocicli a basse emissioni, fino ai 1.500 euro per le caldaie a condensazione e le pompe di calore, ai 1.000 euro per le auto ibride e ai 600 euro per le auto a metano o gpl.

“È il quinto anno consecutivo che riusciamo a proporre ai cittadini di Silea la Green Revolution: un impegno che portiamo avanti con continuità perché queste azioni assumono significato solo se pianificate in un’ottica di lungo periodo. Lo stanziamento totale del nostro mandato è stato di 250mila euro, interamente destinati ai cittadini di Silea” sottolinea Andrea Scomparin, Assessore all’Ambiente del Comune di Silea.

“Gli incentivi a fondo perduto sono un importante strumento per spingere i cittadini a migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, nonché per promuovere la mobilità sostenibile: con vantaggi per tutti, dal momento che il contenimento delle emissioni va a favore di tutta la collettività, in coerenza e continuità con il Patto per l’Energia e il Clima e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che abbiamo sottoscritto fin dall’inizio del nostro mandato” aggiunge il Sindaco, Rossella Cendron.