Sicurezza Stradale. A Padova il primo dispositivo capace di rilevare e contrastare i colpi di sonno

“Lo sostengo e lo ripeto da sempre: la sicurezza stradale deve diventare una forma di educazione e prevenzione partendo anche da una delle maggiori cause di incidente stradale: il colpo di sonno. La sinergia tra l’università di Padova, il Centro di medicina del sonno di Negrar e Oraigo, start up innovativa padovana, va esattamente in questa direzione e dà vita al primo dispositivo in grado di rilevare e contrastare i colpi di sonno. Questo studio potrà sicuramente dare dei risultati significativi per ridurre il numero di incidenti, che spesso accadono in quanto ci si trova a guidare in orario notturno o per un tempo prolungato”.

Questo il commento di Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, in merito al primo test sui colpi di sonno che sarà condotto nei prossimi giorni all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il dispositivo che verrà testato in pista è in grado di analizzare l’attività cerebrale dell’utente e, tramite un algoritmo che sfrutta tecniche di intelligenza artificiale, è capace di rilevare il colpo di sonno in maniera tempestiva e allertare l’utente, riportando il conducente in una condizione di veglia.

“Con questo primo studio, unico nel suo genere, realizzato in ambiente dinamico e utilizzando l’intelligenza artificiale, si passa dai laboratori e dalle simulazioni alla strada, per comprendere realmente cosa accade a livello cerebrale nel guidatore – prosegue Zaia -. Questo progetto, assieme alle iniziative messe in campo dalla Regione del Veneto in ambito di sicurezza stradale potranno contribuire a migliorare la sicurezza lungo le strade, che troppo spesso sono le protagoniste nelle pagine di cronaca nera”.