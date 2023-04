Sicurezza della navigazione, aumentati i controlli nella settimana Santa. Limiti di velocità e transito contromano: rilevate 65 violazioni

Il Servizio Sicurezza della Navigazione nei giorni della settimana Santa, visto l’importante afflusso di turisti in città, ha incrementato i servizi di presidio e controllo della sicurezza della navigazione.

VENEZIA – Sono state schierate su quattro turni di servizio complessivamente 48 pattuglie che hanno costantemente presidiato con l’ausilio dei telelaser in dotazione, il Bacino S. Marco, il Rio Novo e i punti nevralgici del Canal Grande quali la Ferrovia, Rialto e Ca’ Foscari.

A seguito dei succitati controlli sono state rilevate complessivamente 65 violazioni di cui 8 per superamento dei limiti di velocità, 23 per il mancato rispetto delle normative ZTL , 3 per la non corretta copertura assicurativa di cui una ha portato al sequestro amministrativo dell’unità, e le restanti 22 a carico degli esercenti del servizio trasporto pubblico non di linea (taxi, NCC e trasporto merci) per mancato rispetto della legge Regionale 63/93.

Particolare attenzione è stata posta ai controlli sul transito di unità in contromano in rio di SS. Apostoli con pattuglie anche in borghese, che ha portato al rilevamento di 9 contravvenzioni.

Tra le altre attività svolte da segnalare che la pattuglia impegnata nel servizio di controllo dei natanti in approdo nelle zone della Movida, sabato sera, è intervenuta in zona Rialto – Ruga degli Oresi per sedare una lite tra più soggetti. “Continua l’importante lavoro, intensificato nel periodo Pasquale, della nostra Polizia locale con numerosi controlli anche sulla navigazione, controlli che sono fondamentali per la sicurezza acquea, il mio grazie a tutto il prsonale per l’impegno profuso ” spiega l’Assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce.