Siamo tutti calzini spaiati!

Oggi, 2 febbraio, si celebra la giornata dei calzini spaiati, un gioco per piccoli e grandi per meglio comprendere la nostra unicità. Tutti possono partecipare e noi lo facciamo insieme a Voi!

Si celebra ogni anno il primo venerdì di febbraio e vuole far riflettere, a cominciare dai più piccoli, sull’accettazione della diversità. Questa non è un ostacolo ma una ricchezza che esalta le nostre particolarità e ci fa comprendere quanto ognuno di noi sia unico.

Anche noi, come i calzini spaiati, siamo tutti diversi e dobbiamo imparare ad accettarci per ciò che siamo e gioiare per ciò che ci rende unici: la diversità è una ricchezza, non un problema.

Nata da un’idea di un’insegnante friulana, Sabrina Flapp, da 11 anni la giornata dei calzini spaiati si “festeggia” con la partecipazione. Lo si fa in maniera molto simpatica e al tempo stesso simbolica ed efficace.

Tutti ormai indossano i calzini, anche le signore abituate alle calze “fine” , e pertanto per tutti sarà possibile indossare oggi, venerdì 2 febbraio 2024, calze diverse per testimoniare quanto sia comune e talvolta nascosta la diversità.

Sarà un piccolo gesto di distrazione non banale, un gioco simpatico a cui tutti potranno aderire semplicemente indossando due calzini di colore o fantasia diversa e condividendo lo scatto sugli immancabili social.

Nato per gioco in una scuola friulana, ha un significato molto importante di solidarietà e di inclusione, che partendo dall’autismo aiuta invece a trattare molti altri temi che tendono a creare divisioni e diffidenze.

Ecco la nostra galleria!