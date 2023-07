Siamo pronti a un mondo senza più tigri?

Il 29 luglio si celebra la Giornata mondiale dedicata al più grande felino del Pianeta, purtroppo ad elevato rischio di estinzione

La data del 29 luglio celebra la Giornata Mondiale della Tigre, dedicata ad una delle specie animali più a rischio dei nostri tempi; tant’è che nel 2010, anno in cui venne istituita tale Giornata, le stime degli esperti ipotizzavano l’estinzione della specie entro il 2022!

Cacciato dall’uomo per la sua meravigliosa pelliccia striata, il felino più grande del Pianeta è in pericolo anche a causa della deforestazione che ne compromette l’habitat.

Qualche dato incoraggiante arriva dai recenti avvistamenti di tigri – con numeri in aumento – in Bhutan, Cina, India, Nepal e Russia. Ciò nonostante ne esistono solamente tra i 3.726 e i 5.578 esemplari in tutto il mondo, distribuiti in maniera disomogenea in 11 Paesi dell’est. Di alcune sottospecie però, come la tigre dell’Amur o di Sumatra, se ne contano solo poche centinaia di esemplari. Motivo per cui questo animale rimane sull’orlo dell’estinzione e, questa giornata, un’occasione per riflettere sulle azioni per preservare la sopravvivenza di questo amato felino: un epilogo che – dice il WWF – solo nel prossimo decennio saremo in grado di conoscere.