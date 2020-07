Si disputano domani le finali regionali di nuoto Virtual Experience

Domani, giovedì 22 luglio, a partire dalle ore 20, sul canali YouTube e la pagina Facebook della FIN Veneto si potrà assistere alle finali regionali virtuali di nuoto della specialità 50 farfalla, dorso, rana e stile libero maschile e femminile.

Causa Covid-19, le manifestazioni non si sono potute svolgere come consuetudine, ed ecco che il comitato regionale Veneto della FIN ha ideato questo tipo di manifestazione.

Le ventitré società Venete che hanno aderito all’iniziativa hanno messo in vasca nei propri impianti per ogni specialità i loro migliori atleti e atlete, e hanno cronometrato i tempi inviando poi i risultati alla FIN, che li ha registrati e proiettati sullo schermo, in una sorta di finale.

È inoltre la prima volta che questo tipo di manifestazione viene svolta in Italia, dando modo a tutti gli appassionati (e non) di gustare comodamente da casa questa finale regionale, in totale un’ora e mezza di spettacolo natatorio.

Tra i finalisti in gara domani appaiono anche due atleti dello STILE LIBERO PREGANZIOL: Agata Ambler e Francesco Visentini.

