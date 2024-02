Si chiude il Carnevale di Venezia 2024

Il sindaco Brugnaro esalta il successo del Carnevale diffuso: “Abbiamo trasformato la città in una festa per tutti. Il viaggio di Marco Polo continua nel cuore di Venezia”

VENEZIA. Dopo diciotto giorni di festa che hanno portato il divertimento in tutte le “città di Venezia”, si è concluso il Carnevale di Venezia 2024 “Ad Oriente: Il mirabolante viaggio di Marco Polo”. Quest’anno, il Carnevale ha trasformato Venezia in un palcoscenico di arte, storia e tradizione, coinvolgendo residenti e visitatori in una celebrazione unica nel suo genere.

La manifestazione ha offerto una vasta gamma di eventi, dalle tradizionali sfilate dei carri allegorici alle spettacolari proiezioni di luce e giochi di fuoco all’Arsenale. L’intera area metropolitana è stata coinvolta, con eventi diffusi che hanno portato il Carnevale nelle case e nelle strade di Venezia, Mestre e oltre.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha commentato il successo dell’edizione di quest’anno, sottolineando l’importanza di portare il divertimento in tutto il territorio comunale e coinvolgere persone di tutte le età. Ha ringraziato le autorità competenti, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e tutti i volontari che hanno contribuito al successo dell’evento.

Con il tema “Ad Oriente: Il mirabolante viaggio di Marco Polo”, il Carnevale ha celebrato uno dei più grandi viaggiatori veneziani, esplorando lo spirito di curiosità, voglia di conoscenza e intraprendenza che ha caratterizzato la sua avventura. L’edizione è stata caratterizzata da una programmazione culturale ricca, che ha coinvolto teatri, musei e istituzioni culturali, offrendo agli spettatori un’esperienza completa e coinvolgente.

La sicurezza è stata una priorità durante tutto l’evento, con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine e di volontari della Protezione Civile per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni.

Il Carnevale di Venezia 2024 ha anche attratto l’attenzione a livello internazionale, con la partecipazione di visitatori provenienti da 166 nazionalità diverse. Attraverso i canali social e lo streaming online, milioni di persone hanno potuto seguire e partecipare virtualmente alle celebrazioni.

La manifestazione ha rappresentato un’opportunità unica per celebrare la cultura, la tradizione e l’ospitalità veneziane, promuovendo al contempo l’immagine della città a livello globale.

Conclusa l’edizione di quest’anno, l’attenzione si sposta già al futuro, con il sindaco Brugnaro che anticipa le celebrazioni per il 700º anniversario dalla morte di Marco Polo, che continueranno per tutto il 2024. L’appuntamento per il prossimo Carnevale è già fissato per il 14 febbraio 2025, promettendo nuove sorprese e emozioni per residenti e visitatori.

Il Carnevale di Venezia 2024 si è confermato non solo come uno dei più grandi eventi della città, ma anche come un momento di festa, cultura e divertimento per tutti coloro che vi hanno partecipato.