Si alza il sipario sulla 78ma Mostra internazionale d’arte cinematografica al Lido di Venezia

La consegna del Leone alla Carriera all’attore Roberto Benigni e la proiezione del film del regista Pedro Almodovar “Madres paralelas” hanno aperto ufficialmente la 78ma edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica al Lido di Venezia. A fare gli onori di casa il presidente della Biennale Roberto Cicutto insieme al direttore Alberto Barbera che hanno accolto in Sala Grande il Presidente della Repubblica, che per la terza volta, dopo le edizioni del 2015 e del 2017, ha voluto essere presente all’inaugurazione del Festival. Poco prima della cerimonia il Capo dello Stato è stato salutato dal sindaco di Venezia. In platea, tra gli altri rappresentanti istituzionali, presente anche il ministro della Cultura. A condurre la serata è stata la madrina della Mostra, l’attrice Serena Rossi che ha introdotto un’edizione definita della rinascita e del rilancio del settore cinematografico. “Che bello tornare insieme, finalmente Venezia” ha detto rimarcando come dalla Mostra passi un messaggio di speranza per il futuro e, ricordando la situazione in Afghanistan, ha poi riservato un pensiero alle donne e agli artisti afghani. Dopo i saluti alle autorità presenti in sala, Serena Rossi ha rivolto un ringraziamento al direttore della Mostra “alla sua tenacia perché ancora una volta ha costruito un Festival che sarà indimenticabile, il cinema è una delle tante arti in connessione tra di loro grazie alla Biennale”. Il messaggio di speranza per il futuro e di ripartenza trova riscontro nel nutrito programma della Mostra, oltre che nella presenza di numerosi ospiti e attori di fama internazionale arrivati in città per celebrare la 78ma edizione della rassegna. Già nel pomeriggio riflettori e obbiettivi puntati sul red carpet per le prime passerelle degli ospiti. Anche quest’anno il famoso tappetto rosso rimarrà protetto dal muro per evitare assembramenti, in linea con le normative anti Covid-19. Come nella passata edizione, la Mostra del Cinema si è adeguata alle prescrizioni garantendo il distanziamento anche all’interno delle sale di proiezione. Importante anche il servizio di sicurezza coordinato dalla Polizia locale, che per tutta la durata della manifestazione al Lido vedrà impegnati 25 agenti su due turni. Oltre che al controllo dei varchi d’accesso e al servizio di vigilanza, saranno impiegati nella sala interforze al Comando del Tronchetto, punto di riferimento per la sicurezza della Mostra.