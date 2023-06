Shimokitazawa, il quartiere Vintage di Tokyo

TOKYO – Tokyo è una metropoli costantemente in movimento, non si ferma mai, nemmeno di notte. Questo vale anche per i vari quartieri che la compongono. A Setagaya, nella parte occidentale del centro della città, a soli tre minuti di treno dalla Stazione di Shibuya e a otto da quella di Shinjuku, troviamo Shimokitazawa. Un quartiere capace di coniugare perfettamente la vita rilassata e il vintage con la vitalità e il costante cambiamento.

Noto anche col diminutivo Shimokita, il quartiere è caratterizzato da stradine sulle quali si affacciano negozi di abbigliamento vintage, boutique di moda indie, pittoresche botteghe del caffè, locali di musica dal vivo, teatri e atelier di artisti. Shimokitazawa dà un immediato senso di familiarità a chi vi si reca per la prima volta e, allo stesso tempo, offre sempre nuove proposte ai visitatori abituali.

Shimokitazawa è un paradiso per gli amanti dello shopping dell’usato. Per quanto riguarda l’abbigliamento, esistono numerosi negozi, ma il più conosciuto è certamente il Toyo Department Store (o Toyo Hyakkaten), uno spazio garage a nord della stazione di Shimokitazawa, dove è possibile trovare abiti usati e accessori di boutique di moda vintage.

Shimokita è altrettanto famosa per lo storico negozio di dischi usati Flash Disc Ranch. Aperto nel 1982, è uno scrigno di album in vinile e su compact disc a prezzi ragionevoli. A parte lo shopping, Shimokitazawa è anche un quartiere da vivere insieme alla gente del posto, sorseggiando una bevanda calda in uno dei tanti piccoli caffè, oppure assaporando un cocktail particolare a fine giornata, in tutta tranquillità.

L’area di Shimokita Senrogai Akichi, situata a poche centinaia di metri dall’uscita est della stazione, durante il giorno è una meta popolare per le famiglie con bambini, mentre la sera diventa un luogo di incontro per gli studenti universitari residenti nel quartiere e per i viaggiatori che alloggiano nei numerosi ostelli della zona. Sebbene relativamente tranquillo nei giorni feriali, Akichi si riempie nei fine settimana, con manifestazioni della comunità locale e food truck.

Un’esperienza imperdibile per i buongustai è la rental kitchen, la cucina a noleggio, nella quale aspiranti chef e ristoratori possono affittare uno spazio per effettuare una prova generale prima di aprire un ristorante a tutti gli effetti. Inoltre, a Shimokitazawa si trova Yuen Bettei Daita, uno dei rarissimi ryokan nel centro di Tokyo con bagni di acqua termale, in questo caso proveniente dalle sorgenti di Hakone. La struttura, che comprende una vasca all’aperto, consente di provare il piacere di un Onsen di montagna nel bel mezzo della città, anche a chi non pernotta.

Come altre aree di Tokyo, Shimokitazawa ha subìto molti cambiamenti negli ultimi anni. Nell’ambito di un nuovo progetto di sviluppo urbano tuttora in corso, nell’aprile 2022 è stato inaugurato il Mikan Shimokita, un complesso commerciale situato sotto i binari della ferrovia, a pochi passi dalla stazione di Shimokitazawa. Il nome Mikan, che in giapponese significa “incompleto”, designa proprio lo stato di perenne evoluzione di questo luogo. Il complesso è un corridoio lungo circa 1,7 km e costeggiato da circa 19, tra negozi e ristoranti, oltre a bancherelle con vari tipi di cibo di strada provenienti da tutto il mondo e la libreria Tsutaya.

Tra i ristoranti più popolari vi sono il Vietnam Shokudo e l’izakaya giapponese Rokkaku. Nonostante sia nuova, la struttura è fedele alle radici di Shimokita, con un’atmosfera vivace che ricorda le affollate strade asiatiche, in perfetta concordanza con il carattere hipster che contraddistingue il quartiere.

Photo Credits: TOKYO TOURISM REPRESENTATIVE