Sfumature ironiche di Cristina Chinaglia in scena alle “Notti Magiche” moglianesi

MOGLIANO VENETO – Quarto mercoledì d’estate e allegria, all’interno del cartellone delle “Notti Magiche”, portato in scena in due suggestivi luoghi di Mogliano Veneto (Parco della Cultura e Filanda Motta) dal giovane team della compagnia Fumo Bianco.

Dopo uno spettacolo sull’amore in chiave satirica, l’ironia suscitata da alcune tra le più note canzoni italiane e lo show di un mago illusionista, ad animare il quarto spettacolo in cartellone è stato il monologo sarcastico e pungente dell’attrice veneta Cristina Chinaglia. Lei, una “Funny Lady” che per 80 minuti ha tenuto il palco tra comicità e musica, strappando al numeroso pubblico presente ampie risate. “Ridere insieme è la cosa più bella del mondo – sostiene – perché il teatro è come l’amore, si fa almeno in due”.

Ad accompagnare i suoi racconti in forma di stand-up comedy, le note alla chitarra dei musicisti Marco Baxa e Cristiano Gallian. Racconti ambientati tra New York, Roma e la più piccola Rovigo, che hanno visto al centro le vicende amarcord di un’attrice convinta di vincere l’Oscar, ma sempre stroncata perché o troppo italiana o troppo veneta. Tra provini, festini con produttori e registi, e un’amica romana che non fa che ripetere “Cristina, quanto sei carina”, quello di mercoledì 12 luglio è stato un esilarante spettacolo comico, che se vi siete persi… mi spiace per voi (si scherza!).

Gli ultimi due spettacoli della rassegna “Notti Magiche” si terranno entrambi alla Filanda Motta nelle date di:

• martedì 18 luglio (replica dello spettacolo d’apertura “D’amore di vino”, interpretato da Linda Pani e Giacomo Vianello)

• mercoledì 19 luglio (per l’appuntamento conclusivo della rassegna, che porta in scena la pièce “Orfeo ed Euridice”).