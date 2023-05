Sfilata di barche storiche e solidarietà al Salone Nautico di Venezia

In programma il prossimo 4 giugno, la partecipazione dell’Associazione Culturale Barche in legno Dalla Pietà, che coniuga la passione per l’arte artigianale del restauro con l’aiuto concreto all’Associazione Volontari del Fanciullo.

Venezia – Si svolgerà nell’ultima giornata del Salone Nautico di Venezia, domenica 4 giugno, la sfilata di barche storiche firmate Dalla Pietà.

Dalle ore 11, le imbarcazioni attraccheranno sulla banchina principale accolte dal presidente Michele Viviani e dal vice presidente Luca Bosello e dai presidenti onorari Gianni e Giorgio Dalla Pietà.

Nata dall’idea di due amici, Luca Bosello e Michele Viviani, con lo scopo d’incentivare la conservazione delle imbarcazioni in legno, quale patrimonio tecnico e culturale della storia della nautica veneziana, l’Associazione Culturale Barche in Legno Dalla Pietà, vuole essere un punto di riferimento per i possessori di barche ‘senior’, firmate DP.

Lo scopo associativo è anche quello di tramandare alle generazioni future il patrimonio storico della nautica veneziana, attraverso il restauro conservativo delle imbarcazioni, per lo più datate anni 60 e 70.

E l’amore per le barche si sposa perfettamente con l’amore per gli altri, per i più deboli, attraverso opere concrete di solidarietà e quest’anno, l’associazione consegnerà ai Volontari del Fanciullo “Casa Nazareth” un assegno, proprio in concomitanza con l’evento in programma al Salone Nautico di Venezia.

Nel novembre del 1990, Suor Licia Stefania Farinelli, per dare una risposta concreta ad un’infanzia sofferente e carente di cure affettive ed educative, fonda a Spinea nella Parrocchia di Santa Maria Bertilla, il gruppo parrocchiale “Volontari del Fanciullo Casa Nazareth”. Poi, con 12 giovani volontari. inizia a marzo del 1991 un servizio individuale gratuito per una decina di bambini con situazioni di disagio personale e familiare. Oggi le case di Casa Nazareth sono 5 e accolgono quotidianamente i bambini, affiancandoli e sostenendoli con particolari cure e attenzioni.

Alle ore 12 del 4 giugno, al pontile scali dell’Arsenale di Venezia ci sarà la presentazione dell’Associazione Volontari del Fanciullo “Casa Nazareth” con la consegna a Madre Francesca Lorenzet Superiora Generale e alla Presidente Maria Rosa Cellini della somma raccolta con il contributo di sostenitori e sponsor.

“Vogliamo mantenere viva un’arte che può portare lavoro ai giovani con questa passione, in quanto ormai sono rari e ricercatissimi – spiega il presidente Michele Viviani dell’Associazione Barche in legno DP – Questo evento è ideale per celebrare l’arte navale nella sua cornice perfetta: l’Arsenale di Venezia”.