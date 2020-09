Settimana europea Mobilità: domani a Mestre corso di guida per i monopattini elettrici

Settimana europea Mobilità 2020: domani a Mestre presentazione del corso di guida per i monopattini elettrici rivolto ai ragazzi delle Superiori Domani, martedì 22 settembre, ultimo importante appuntamento proposto dal Comune di Venezia, nell’ambito delle iniziative programmate per la “Settimana europea della Mobilità 2020”, in collaborazione con Pums Ve2030 (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), Ministero dell’Ambiente, Actv, M9. Alle ore 11, all’info point PUMS di via Poerio, a Mestre, si terrà la presentazione del “corso di guida sicura” dei monopattini che viene promosso per tutte le scuole superiori del Comune, per insegnare ai ragazzi a spostarsi in sicurezza con questo nuovo e versatile mezzo di trasporto. Il corso si svolgerà, nell’arco dell’intero anno scolastico, sino a giugno, in luoghi aperti, coinvolgendo, per assicurare tutti i parametri imposti dalle procedure anti-covid, una classe per volta.