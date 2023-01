Servizio Civile Universale: il Comune di Silea apre le porte a due giovani volontari

L’ente è tra i 122 coinvolti nel programma “Intrecci di comunità”, presentato da Confcooperative Belluno e Treviso insieme all’Associazione Comuni Marca Trevigiana, e ha attivato due progetti in area sociale e culturale.

SILEA – Anche quest’anno si è aperto il Bando per il Servizio Civile Universale, che prevede la selezione di 71.550 volontari da impiegare in migliaia di progetti in Italia e all’estero: il Comune di Silea fa parte dei 122 enti coinvolti nel programma “Intrecci di comunità”, presentato da Confcooperative Belluno e Treviso insieme all’Associazione Comuni Marca Trevigiana, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni ed articolato in 8 progetti, per un totale di 205 posti disponibili suddivisi in molteplici ambiti: ambiente, cultura, turismo, sociale ed educazione. I giovani interessati potranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

A Silea, in particolare, saranno attivati due progetti, “Interesse e futuro per e con i minori”, che rientra nel settore dell’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, e “Trame e orditi 2 – Luoghi e tempi della cultura diffusa”, che afferisce al settore del patrimonio storico, artistico e culturale. Per ciascun percorso si ricerca una risorsa, che sarà impegnata per dodici mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30.

“Il Servizio Civile Universale – spiegano l’Assessore alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin e l’Assessore alle politiche sociali Francesco Biasin – rappresenta una tappa fondamentale per i giovani che possono diventare soggetti attivi e consapevoli all’interno delle comunità, inserirsi in reti relazionali mature e acquisire competenze specifiche e trasversali, spendibili nel mercato del lavoro”.

Il Servizio Civile Universale, infatti, costituisce l’occasione per una partecipazione responsabile e un modo per impegnarsi, crescere e confrontarsi, con la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche da spendere in ambito lavorativo.

Per tutta la durata del bando è attivo lo Sportello Online per avere tutte le informazioni desiderate https://comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bando-ordinario-2021, cliccando sul banner in alto, dove sono indicati anche gli orari.