Servizio civile, il Comune di Venezia cerca 33 giovani

È stato pubblicato il Bando 2023-2024 di Servizio Civile Universale. Il Comune di Venezia selezionerà 33 giovani da impiegare in 6 differenti progetti. La durata del servizio è di 12 mesi, per 1145 ore annue, con un trattamento economico di 507,30 euro netti il mese. Per le studentesse e gli studenti universitari il servizio civile può essere valido per il riconoscimento di crediti formativi. Candidature entro il 15 febbraio.

I requisiti per l’ammissione alla selezione

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto 18 anni e non aver superato 28 anni (e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

La durata del servizio è di 12 mesi, per 1145 ore annue, con un trattamento economico di 507,30 euro netti al mese. Per le studentesse e gli studenti universitari il servizio civile può essere valido per il riconoscimento di crediti formativi.

“Un’occasione unica per misurarsi, crescere, mettersi a disposizione degli altri, che suggerisco ai tanti giovani che cercano la propria strada – ha dichiarato l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio – È un’opportunità che permette anche di conoscere le tante sfaccettature della città”.

I candidati e le candidate devono presentare domanda entro e non oltre le ore 14 del 15 febbraio 2024, esclusivamente sulla piattaforma “Domanda On Line” (DOL), allegando anche possibilmente, per una valutazione più esaustiva di titoli ed esperienze, il proprio curriculum vitae. Per dubbi o difficoltà per l’invio della domanda si può inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

Per tutte le informazioni sui progetti del Comune di Venezia: Servizio Programmazione Selezione ed Acquisizione del personale – Servizio Civile, Comune di Venezia: tel. 041-2749001 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. E-mail: [email protected]. Maggiori informazioni al link: www.comune.venezia.it/serviziocivile.

credits foto Comune di Venezia