Serie A: La situazione nelle diverse zone della classifica in questo finale di campionato incandescente

Ogni zona della classifica presenta squadre con determinate caratteristiche tecniche e qualità dei calciatori, nella zona alta le favorite lottano per lo scudetto, la Champions e la zona europea, al centro si vive un’atmosfera di tranquillità lontano dalla retrocessione, dove il campionato è più acceso che mai e la lotta è dura quanto nelle prime posizioni.



La classifica frammentata in diverse sezioni ma tutto è ancora aperto

La situazione nel campionato italiano mostra uno scenario ancora aperto a ogni risultato, in tutte le zone della classifica ancora niente è già stato scritto, a parte la Salernitana che sembra ormai avere le ore contate nella massima serie ma che sta ottenendo qualche punto in più nelle ultime settimane.

Le squadre che rischiano la retrocessione oltre ai campani sono tre, altre tre squadre devono semplicemente guardarsi le spalle. Nella parte alta della classifica, le scommesse Serie A mettono al primo posto per la vittoria scudetto il Milan, quotato 2.3.



Le squadre favorite per la vittoria scudetto e la zona Champions

Oltre al Milan che è la squadra favorita, le quote vincente Serie A 2022 danno l’Inter al secondo posto a 2.8 e poi il Napoli con un valore di 3.75. Anche la Juventus rientra nella lotta scudetto ma rimane quotata a 10.

Le quattro posizioni Champions dovrebbero rimanere occupate da queste squadre, salvo crolli improvvisi di una di loro che potrebbe fare spazio a Roma e Atalanta, distanti meno di 10 punti dal quarto posto.



Le squadre in lotta per Europa League e Conference League

Oltre alla Dea e Giallorossi, Lazio e Fiorentina si trovano in una tenaglia di 4 punti per raggiungere la zona Europa League e Conference League, le partite di aprile e maggio saranno determinanti per scoprire come andrà a finire, attualmente, fra queste quattro squadre quella più in forma è sicuramente la Roma di Mourinho.



Le squadre in lotta per la salvezza e quelle che rischiano la retrocessione

La Salernitana è ormai con un piede e mezzo in Serie B, la sua distanza dalla salvezza è di circa 9 punti e difficilmente riuscirà a sanare questo gap, nonostante stia disputando delle ottime gare nell’ultimo periodo.

Il Genoa dopo la vittoria contro il Torino sembra una squadra rinata dalle sue ceneri, come una fenice rossoblù, i liguri stanno risalendo piano ma rimangono un club che sta addentando forte ogni possibilità di salvezza.

Il Venezia è ormai stato risucchiato nella zona retrocessione, i risultati non arrivano, sarà difficile riuscire a rimanere a galla nelle partite finali di campionato, in questa parte di campionato, tutte le squadre vogliono più punti possibili per raggiungere gli obiettivi stagionali fissati in estate.

Anche il Cagliari deve fare molta attenzione e nelle ultime gare sta vivendo una crisi profonda che non gli consente di ottenere i risultati sperati. Bastano altre due o tre partite perse per i Sardi e si troveranno spacciati nelle ultime tre posizioni.

Spezia e Sampdoria godono di una posizione più tranquilla ma i pochissimi punti accumulati negli ultimi mesi potrebbero diventare un campanello d’allarme difficile sa silenziare.