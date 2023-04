Sergio Bernal, la danza spagnola protagonista al Teatro del Monaco

Martedì 18 aprile, a Treviso, il giovane danzatore madrileno star del flamenco e della danza classica.

TREVISO – I riflettori del Teatro Del Monaco si accendono su Sergio Bernal, giovane danzatore madrileno che ha saputo fondere la passione per il flamenco con la tecnica e l’eleganza della danza classica. Martedì 18 aprile, alle 20.30, va in scena, a Treviso, A night with Sergio Bernal. Uno spettacolo affascinante ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano, tra vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois, sottola direzione artistica di Ricardo Cue.

Lo spettacolo, prodotto da Daniele Cipriani Entertainment, rientra nel cartellone Calligrafie, promosso dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale in accordo con il Circuito Multidisciplinare Arteven per riportare la grande danza internazionale a Treviso.

In scena i ballerini Sergio Bernal, Miriam Mendoza, Jose Manuel Benitez, accompagnati dai musicisti Daniel Jurado alla chitarra e Javier Valdunciel alle percussioni, così come dalle voci di Roberto Lorente e Blanca Paloma. Sul palcoscenico, una dopo l’altra, coreografie originali, come The Last Encounter di Ricardo Cue, sulle note di Hable con ella di Alberto Iglesias, e assoli come The Swan sempre di Ricardo Cue con musica di Camille Saint-Saëns, interpretato da Sergio Bernal. Ma anche un’inedita versione del Bolero di Maurice Ravel e il celebre Zapateado creato da Antonio Ruiz Soler sulla musica di Pablo de Sarasate. Un visionario racconto per quadri in cui si fonderanno la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo della cultura gitana.

Nato a Madrid nel 1990, Sergio Bernal venne ammesso nel 2002 al Real Conservatorio de Madrid “Mariemma”. Nel 2008 entrò a far parte, con il ruolo di primo ballerino, della Compañía de Rafael Aguilar. Da allora collaborò con grandi artisti internazionali. Nel settembre 2012 entrò nel Ballet Nacional de España, dove nel 2016 venne nominato primo ballerino. Nel 2023 ha vinto il premio Danza&Danza come miglior ballerino internazionale, che si va ad aggiungere ai prestigiosi riconoscimenti già ricevuti nella sua carriera. Un percorso professionale caratterizzato da un tratto distintivo, Sergio Bernal è un danzatore versatile con un altissimo e pari livello di flamenco e balletto.

Note di Daniele Cipriani – “Nel 2012 portai un allora diciannovenne Sergio Bernal a danzare al Mittelfest a Cividale del Friuli. Sebbene giovanissimo, in lui già brillava la luce di una star. Nel settembre dello stesso anno lo premiai come “Danzatore Emergente” al Premio Positano di cui, all’epoca, ero il direttore artistico. Con il tempo, Sergio divenne étoile presso il Balletto Nazionale Spagnolo e così, nel 2018, potei invitarlo come “étoile a sorpresa” di Les Étoiles. Da quel momento non è mai mancata la sua presenza alle edizioni successive di Les Étoiles, anzi ne è diventato il beniamino! È inoltre stato tra i protagonisti dei miei spettacoli Stravinsky’s Love, Duets and Solos e Eros. Quando, in occasione di Les Étoiles2020, ho organizzato un incontro tra Sergio e il grande stilista Roberto Capucci, il maestro dell’alta moda ha voluto creare per lui un costume, ispirato ai toreador di Spagna, costume iconico che Bernal ha poi indossato anche ne L’Uomo che danza con i costumi di Roberto Capucci, lavoro che ho curato a Castel Sant’Angelo l’anno scorso. Con ognuno di questi spettacoli, l’amore del pubblico italiano per Sergio Bernal è andato crescendo: i suoi fan potranno ora goderselo in uno spettacolo tutto suo in cui sono certo che ancora una volta li manderà in visibilio con il suo flamenco scatenato (quando egli è, come si dice in termini gitani, posseduto dal suo “duende”), e il suo virtuosismo davvero impressionante”.